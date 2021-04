Integrantes del CLIP respaldan campaña de JZI

Torreón, Coahuila a 23 de Abril de 2021.- Cumpliendo con una agenda diseñada para explicar sus principales propuestas de campaña y exhortar a participar y cumplir con el voto el próximo 06 de junio, el candidato del PAN a diputado federal por el distrito 05 de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se reunió este viernes con los representantes que integran el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

Reconociendo por parte de los presentes, la incapacidad con que algunos funcionarios se conducen, dijo que la mejor fórmula para sancionar la incapacidad o incompetencia de un político, es ejerciendo el voto con responsabilidad. “Es momento de darle a la política su valor real, el del bien común, la justicia y el interés superior de la nación, por encima de las necesidades o beneficios personales”, dijo.

Los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la Cámara de la Industria Panificadora, la Industria Automotriz Laguna, el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, la Cámara de la Propiedad Urbana, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Canacintra y el Colegio de Ingenieros Civiles, pidieron acciones en beneficio de la seguridad, generación de empleos y reactivación económica.

El candidato se comprometió a ser un verdadero gestor de leyes que impulsen el crecimiento económico de todos los sectores productivos de la región; regresar los recursos retirados en materia de seguridad pública y salud, además de llevar a la realidad el proyecto de Agua Saludable para la Laguna.

En base a su experiencia y conocimiento al ser un político que concilia y busca acuerdos en beneficio de los ciudadanos y sus municipios – al haber sido en dos ocasiones Diputado Federal y Presidente de la Cámara Alta – Zermeño Infante expresó su interés por formar parte de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; Federalismo y Desarrollo Municipal; Gobernación y Población, Derechos Humanos; Puntos Constitucionales y Presupuesto y Cuenta Pública.

“Participaré en Comisiones acorde a mis conocimientos y mi capacidad; no me metería en temas que no domino, por la responsabilidad que implica trabajar en áreas donde puedas aportar y mejorar”, dijo.

Por su parte, el vocero del CLIP, José Luis Hotema de Santiago, habló de la necesidad de lograr una fuerza que frene las decisiones injustas que el Gobierno Federal ha generado en contra de los estados y municipios.

“Necesitamos guías como usted en la Cámara de Diputados, que protejan y gestionen lo que Torreón necesita; necesitamos representantes que sean lo suficientemente fuertes como oposición”.

