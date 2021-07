Instituto de Salud Mental con acciones de prevención contra el suicidio

Gómez Palacio, Durango a 03 de julio de 2021.- Ante el incremento del 14 al 16% de los padecimientos de salud mental en la infancia y adolescencia duranguense, y con la finalidad de dar seguimiento a las acciones encaminadas a la prevención del suicidio en la región Laguna de Durango, la directora general del Instituto de Salud Mental en el Estado de Durango (ISMED), María Soledad Ruiz Canaán, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Jorge Luis Candelas Rangel, así como con autoridades de Salud Municipal de Gómez Palacio.

Destacó que llevan a cabo la capacitación en línea para médicos de primer nivel, a fin de proporcionarles las herramientas que les permitan hacer frente y brindar atención adecuada a la problemática de salud mental; misma que se ha incrementado de manera exponencial a raíz del confinamiento ciudadano por la pandemia por COVID-19.

Precisó que se ha detectado un aumento en padecimientos como: ansiedad, depresión, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar en niños, adolescentes y adultos; es por ello que se da seguimiento a las acciones implementadas en la región, en materia de salud mental.

Puntualizó que la salud mental no es cosa de locos y es necesario no perder de vista que “la salud mental es la ausencia de enfermedad biológica, psicológica, sociocultural, espiritual y medio ambiental del ser humano”.

Mencionó que es importante trabajar con la crianza positiva de los padres de familia, en sociedad con los maestros para contribuir al desarrollo sano e integral desde la niñez hasta la adultez, para cubrir así las necesidades de la crianza y evitar posibles trastornos mentales.

Señaló que de acuerdo a estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial, entre un 14 a 16 por ciento de infantes y adolescentes presentan problemas de salud mental; es por ello que se buscan mecanismos para concientizar a la ciudadanía de que dicha situación es prevenible y evitable si se cuenta con la ayuda profesional a tiempo.

Recomendó a los padres de familia visualizar la conducta de los niños, adolescentes y adultos para detectar cualquier cambio y estar en posibilidades de darles un tratamiento adecuado como cualquier otra enfermedad que pueda surgir en el ser humano.

“Sin salud mental, no hay salud física, sin salud mental no hay salud familiar, sin salud mental no hay salud social. Es por ello que en el ISMED trabajamos para psico educar a la población”, concluyó María Soledad Ruiz Canaán.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet