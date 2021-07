Insiste AMLO en defender el regreso a clases presenciales en agosto

Ciudad de México a 22 de julio de 2021.- El regreso a clases presenciales es una postura que “voy a defender”, sostuvo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expuso que no se trata únicamente de la atención educativa, sino también del desarrollo emocional de los alumnos.

“Soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto se regrese a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, en los adolescentes”.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, subrayó que a los estudiantes no se debe cuidar únicamente que no se contagien del coronavirus, sino a la vez, “cuidarlos emocionalmente, y la escuela es fundamental, es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos”.

Desde luego, insistió, no es por la fuerza, “pero este es un punto que yo voy a defender, de una vez lo digo, estoy a favor que se regrese a clases”.

Aunque los contagios de Covid-19 han crecido en las últimas semanas, apuntó que no hay mayor riesgo para niños y adolescentes, y explicó que casi todos los países del mundo tienen ya sus planteles abiertos. En cambio, México es de los que más tiempo ha tenido más tiempo cerrada la educación presencial, “eso no es bueno, ya no podemos seguir con las escuelas cerradas”.

La Secretaría de Educación Pública, dijo, comenzó el plan para abrir en agosto los planteles. “Van a salir no sé cuantas cosas, primero lo de que no hay vacunas para los niños, hay que contestar eso, no se requiere, pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado que los niños tienen mucho menor riesgo”.

Como parte de la estrategia para evitar contagios, detalló que se cuándo se detecte un caso, se deberán aislar, al mismo tiempo que inició un programa para arreglar las escuelas vandalizadas.

“Lo básico es la educación, ¿qué no es la educación lo que nos permite desarrollarnos en lo individual, en lo personal?, ¿qué no es la educación fundamento para el desarrollo de los pueblos?, ¿todo es eso puro discurso, pura demagogia?, y cuando se trata de impulsar la educación nos oponemos, hay resistencias”.

Tras subrayar que ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, agregó que “se les está causando un gran daño, están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos. Están recibiendo información tóxica. Hay quienes están en los juegos o en los aparatos electrónicos por horas. Están compulsivamente, eso no está bien, es una adicción”.

Es tan importante la escuela, añadió, que le puede ir mal a un niño en la casa, pero en la escuela encuentran protección, consuelo y reciben consejos para no sentirse solos.

Aunque habrá quienes no quieren regresar a clases, indicó tras mencionar que hay una escuela de una universidad que se ha mantenido en huelga toda la pandemia, cuestionó “¿quién es el que no quiere que se tenga acceso a la educación o que estén las escuelas cerradas, a quién le conviene la ignorancia?, ¿quién saca provecho de la ignorancia?”.

Aprovechó para enviar un mensaje a madres y padres de familia, maestros y directivos: “que se vayan creando las condiciones, vamos preparándonos para que a finales de agosto todos a clase”.

