Inició la participación de Alejandro Irarragorri en el World Football Summit 2018

Torreón, Coahuila a 25 de Septiembre de 2018.- En el primer día de actividades del World Football Summit 2018, desarrollado en Madrid, España, el Presidente de Orlegi Deportes, Alejandro Irarragorri, participó en la mesa de debate titulada “El Nuevo Orden del Futbol Americano”, acompañado por el Presidente de la Superliga de Argentina, Mariano Elizondo, y de Vicente Azpitarte, Jefe de Deportes de Grupo Libertad Digital, quien fungió como moderador.

Alejandro Irarragorri destacó la oportunidad que presenta este foro, de compartir a nivel mundial las fortalezas que presenta el Futbol Mexicano: “Este foro te permite fungir como embajador, compartiendo el potencial que tiene nuestro futbol, futbolistas, aficiones, contenidos, de todo lo que se está desarrollando en este deporte en el caso de México, la gran inversión de la infraestructura que hay, de educación de nuestros jugadores, con los sistemas de competencia del representativo Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13.

Del momento que vivimos de tener que competir hacia el mercado americano, que es natural para nosotros, que se ve amenazado por otras Ligas que quieren ir a jugar, a transmitir sus partidos. Es un momento de grandes retos, pero sobre todo de poder exponer más sobre el Futbol Mexicano”.

Resaltó el cómo ha trabajado desde su llegada a la Comarca Lagunera, principalmente en el área de Fuerzas Básicas: “Uno de los cambios más relevantes que nosotros generamos hace ocho años, fue el cambio de formación, al no tener un sistema educativo que forme deportistas, los clubes asumimos esa responsabilidad, y se hizo una inversión grande tanto en infraestructura como en estructura y el sistema de competición, de tal forma que cuando nuestro equipo va a jugar ante un rival, no solamente viaja el Primer Equipo, lo hace también los equipos Sub 20 y Sub 17, a jugar contra el mismo rival, eso hace que el nivel de competencia sea estandarizado y sea de mucho más alto nivel”.

Enseguida, aseguró que es importante para el Futbol Mexicano el generar un bloque en

Norteamérica, pensando en la Copa del Mundo de 2026: “México ha tenido la fortuna de ser anfitrión de la Copa del Mundo en 1970 y 1986. El proyecto de nación que se hubiera requerido para que México fuera nuevamente anfitrión hubiera sido cuesta arriba, muy difícil obtenerlo solo. Uno de los caminos que México debe de seguir hacia adelante es el de buscar hacer un bloque con Norteamérica, por las similitudes que tenemos, por la forma en la que vemos el deporte, por el tipo de dueños que tenemos en los equipos; es un paso muy importante en demostrar esa unión”.

Mencionó cuáles serán los temas que compartirá el día de mañana en su ponencia: “Voy a hablar en particular de México, de las oportunidades, de los grandes factores que generan una diferencia positiva para el Futbol Mexicano, para que la gente nos pueda conocer más, entender más y también invertir más, porque el futbol en México tiene una afición maravillosa”.

