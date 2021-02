Inició Aispuro en Ejidos Laguneros la Campaña de Vacunación Anti-Covid-19 para adultos mayores

Comarca Lagunera, Durango a 16 de Febrero de 2021.- Como lo anunciara el gobernador del estado José Aispuro Torres, esta semana inició la etapa de vacunación para adultos mayores de 60 años, en tres módulos de vacunación ubicados en el municipio de Tlahualilo: cabecera municipal, ejido Lucero y San Francisco de Horizonte.

Fueron destinadas 677 dosis para el Centro de Salud Rural de Lucero, 530 dosis para el Centro de Salud Rural San Francisco de Horizonte y 2,030 dosis más para la Unidad Médico Familiar #13 del Seguro Social de Tlahualilo.

Las vacunas que arribaron a la Región Laguna, son de la marca AstraZeneca, y serán destinadas para la inoculación exclusivamente de adultos mayores.

Los interesados deberán acudir, registrarse con su credencial del INE, CURP y responder un breve cuestionario sobre su estado de salud, además de que se les solicita al momento de recibir la vacuna estar hidratados y haber consumido alimentos.

Otros de los requisitos son: no haber recibido ninguna otra vacuna en 1 mes, no haber recibido transfusiones de sangre ni de ninguno de sus derivados, y no haber presentado síntomas de covid en los últimos 14 días.

Posteriormente de que se les aplique la primera dosis, se les pide que esperen 30 minutos en el área de observación para asegurarse de que no tengan reacción alguna, se prevé recibirán la segunda dosis de refuerzo en 21 días.

Los horarios de los módulos de vacunación anti covid-19 son; de 8:00 de la mañana a 3 de la tarde en los Centros de Salud Rural, mientras que el IMSS de Tlahualilo estará realizando el procedimiento de 8:00 de la mañana a 8 de la noche, durante todos los días hasta el viernes de esta semana.

