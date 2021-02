Iniciaron hoy entrevistas para formar tercer turno de Bomberos de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango a 22 de Febrero de 2021.- A partir de este lunes 22 de febrero, y hasta el viernes próximo, estarán realizándose las entrevistas para seleccionar al nuevo personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio, que conformará el tercer turno de la corporación.

A este tercer turno de Bomberos, se hizo notar, podrán integrarse las mujeres y hombres que deseen servir a Gómez Palacio, solicitando su cita al teléfono 8717140231, o acudiendo a las oficinas de la dependencia, mismas que se localizan en el 321 de la calle Santiago Lavín, de la zona centro de la ciudad.

Los interesados deberán tener vocación de servicio, buena conducta, conocimientos básicos en protección civil y bomberos, así como disponibilidad de horario.

Debido a la naturaleza del trabajo a realizar, la edad de los aspirantes deberá ser de entre 19 y 32 años de edad y con estatura mínima de 1.52 para las mujeres y de 1.70 para los hombres.

Además deberán cumplir con una escolaridad mínima de preparatoria o equivalente, así como tener complexión atlética, óptima condición mental y física. No padecer enfermedades crónico-degenerativas, no tener antecedentes penales y demostrar que no utilizan ninguna sustancia psicotrópica, por lo que deberán presentar el examen médico y de laboratorio, conocido como antidoping.

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, la presidenta municipal Alma Marina Vitela Rodríguez, autorizó la creación de un tercer turno de la corporación, con el propósito de brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía, cumpliendo de manera cabal con los derechos laborales de los integrantes del cuerpo de rescate.

Una vez concluida la selección, se procederá a la capacitación del nuevo personal que deberá integrarse a las labores, con lo cual se estará en posibilidades de ofrecer turnos adecuados a sus funciones, con 24 horas de labores por 48 de descanso.

Con ello, se busca ofrecer a los integrantes de la corporación los tiempos necesarios para su descanso y para la convivencia familiar, lo que significa además cuidar su salud mental y emocional, ante las difíciles situaciones que deben enfrentar en sus labores.

