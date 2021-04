Inician eliminatorias para Nacionales CONADE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Abril de 2021.- Con gran entusiasmo por parte de atletas, entrenadores y organizadores, pero sobre todo aplicando los protocolos sanitarios en cada disciplina, iniciaron en Saltillo las eliminatorias estatales rumbo a los Nacionales CONADE 2021.

Atletismo, Tenis y Luchas Asociadas fueron las disciplinas que ven acción este sábado y domingo, y mañana harán lo propio los deportistas que buscan representar a Coahuila en el Basquetbol 3×3.

De estas eliminatorias se conformarán los selectivos estatales de cada disciplina, los cuales participarán posteriormente en Regionales o Macro regionales, previo a los Nacionales CONADE 2021.

Dentro del Atletismo, son 181 los atletas de prácticamente todas las regiones de la entidad los que se dan cita en las dos sedes contempladas para esta eliminatoria: el Estadio Olímpico y el Estadio de la UA de C Campus Arteaga.

Las categorías en las que participan son Sub 16 (de exhibición), Sub 18, Sub 20 y Sub 24, todas ellas en Varonil y Femenil.

Mientras que en el Tenis, disciplina que tuvo como sede las canchas ubicadas dentro de la Ciudad Deportiva Francisco I: Madero, asistieron a su eliminatoria 15 tenistas de dos categorías: Sub 14 y Sub 16, ambas en Varonil y Femenil.

Por su parte, las Luchas Asociadas tuvieron un control técnico en el que participaron atletas de Saltillo y Torreón, el que es parte de su preparación para el Macro regional que se llevará a cabo en junio, en sede aún por definir por parte de la CONADE.

En este deporte fueron 40 los atletas que tomaron hoy parte de este proceso.

Mañana continúan las acciones del Atletismo y del Tenis, e inicia la eliminatoria estatal del Basquetbol 3×3 en las instalaciones de VComplex.

