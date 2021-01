¡Inicia un nuevo año y con él nuevos sueños!…

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Inició un nuevo año, un 2021 con energía renovada, con más sentimientos, emociones, metas, sueños que esperamos en este año si puedan ser cumplidos.

Hoy damos cabida a un año que deseamos pueda ser más esperanzador y menos caótico que el año que recién terminó. Pero también inició un año en donde continúa el miedo, donde la pandemia sigue luciéndose y donde nuestro ritmo de vida dio un giro por completo, donde se supone debemos llevar una nueva forma de vida y sobre todo de cuidados.

Y claro como cada año es normal, formatear ese disco duro que llevamos en la cabeza y volver a llenarlo de cosas positivas que puedan llevarse a cabo. Para muchos será un mejor año, para muchos otros, será solo la continuidad de todo lo que llevamos cargando, de todos esos sueños que se quedaron varados, de toda la lluvia de emociones que traemos a cuestas, de un futuro incierto, de sentimientos naufragando, de tormentas que nos vienen cada día sacudiendo.

Pero lo más importante de un nuevo comienzo, es tratar de mejorar, de sacudirnos todo aquello que duele y no nos deja avanzar, de soltar aquello que no desea ser sujetado, de correr detrás de quien no quiere ser alcanzado.

¡Sí!, a veces tomar decisiones cuesta trabajo, sobre todo el soltar emociones que con el tiempo se han hecho más fuertes; pero a veces la vida no puede darnos todo lo que deseamos o necesitamos, a veces la vida no es tan generosa, pero solo nos queda tratar de ser menos soñadores y más realistas, menos pesimistas y más fuertes.

Claro que cualquier inicio implica temores y se percibe tan incierto y desalentador, y más cuando vienes con tantas cargas, pesadumbre, inquietudes, frustraciones, tristeza y dolor; pero la vida nunca será fácil y lo más importante siempre será la manera en que la enfrentemos y sobre todo hoy nos queda el hecho de agradecer que estamos, que seguimos en este camino llamada vida, hoy debemos agradecer que continuamos a pesar de haber terminado con un año duro, donde existieron tantas pérdidas y que seguimos en la lucha por seguir aquí.

¡Sí!, las cosas no son a veces como desearíamos y hemos soñado; y es en este tipo de situaciones que podemos replantearnos donde estamos parados y hacia dónde vamos, que cosas debemos sujetar y de que otras soltarnos, que sueños pueden ser cumplidos y de que otros alejarnos.

A veces es necesario sacar todo lo que nos comprime el alma, es válido lamentarse, llorar, detenernos y pensar, pero también en ocasiones hay que saber si seguimos por donde mismo o ya es cuestión de otras direcciones tomar, de volver a comenzar, de tratar de ser mejores personas, de buscar un poco de felicidad, de dejar las tormentas y hacer que el sol vuelva a brillar.

Todo gran cambio, se hace con paciencia, fe y esperanza; todo se hace poco a poco para que valga la pena y no se vuelve algo efímero. Por ahí leí una frase que me encantó que dice: “Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquier puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final” (María Robinson)… Y le doy la razón, por más deseos que tengamos nadie puede regresar el tiempo, seguir soñando con lo que ya se fue, esperanzados con el ayer y seguir detenidos por algo que ya no es; pero sí, podemos retomar las riendas de nuestras vidas, continuar y volver a forjarnos nuevas metas y sueños, a crearnos un nuevo mundo de posibilidades, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de aprender de nuestros errores y de estar conscientes de nuestras fallas y equivocaciones, para así tratar de dar nueva forma a nuestro andar, para tratar de enmendar situaciones, de ser mucho mejores y nuestra vida tratar de restablecer.

¡Sí!, ya dio inicio un nuevo año, y con él, muchos venimos cargando las nostalgias de un pasado, recuerdos, tristeza y errores que nos han costado demasiado; pero hoy solo nos queda la dicha de seguir vivos, la fortuna de haber disfrutado cosas buenas, bellos momentos, excelentes personas, aunque el final no haya sido cómo se quisiera; pero todo es aprendizaje y nos queda el saber que lo vivimos y no cometer nada de lo mismo.

Inició un nuevo año y con él nuevas promesas nos hemos propuesto y el buen resultado de ello, será que tanto lo deseamos.

Feliz Año Nuevo a todos ustedes, que este año sea muchísimo mejor y sobre todo recuerden: ¡La pandemia no ha terminado, así que hay que seguir cuidándonos!. Y cómo decía mi señor Padre (qepd): ES TODO POR HOY, pero aquí nos seguiremos leyendo si Dios quiere, Aaabbburuuuurr…..

Los invito a leerme en el Diario Digital e Impreso EXTRA de la Laguna y en mi página de facbeook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

