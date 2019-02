Inicia Campaña de Recolección del Banco de leche Materna en Hospital General de Saltillo

Saltillo, Coahuila a 05 de Febrero de 2019.- La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila inició una campaña de recolección en el Banco de Leche ubicado en el Hospital General de Saltillo, para fortalecer la lactancia materna.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, indicó que este inmueble cuenta con el equipamiento necesario para recibir la donación de leche materna que apoyará el desarrollo de bebés prematuros o con algún padecimiento.

El funcionario detalló que este banco ubicado en Saltillo tiene una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos, y se encuentra instalado en el Hospital General de Saltillo.

La leche materna recibida será sometida a análisis para comprobar que se encuentra en estado óptimo, para posteriormente ser resguardada en este lugar.

“Estaremos en condiciones de recibir donaciones de mujeres que cumplan con los requisitos de estar en período de lactancia, no tener antecedentes de riesgo de Hepatitis C y VIH, no haber realizado transfusiones de sangre en los últimos cinco años y no consumir alcohol, drogas o tabaco”, agregó.

Bernal Gómez indicó que el Hospital General Saltillo se coloca a la vanguardia a nivel nacional para mejorar la atención de las mujeres embarazadas, en período de lactancia y especialmente en la atención de los bebés prematuros que se encuentran en terapia intensiva neonatal.

Por su parte, el Director del Hospital General, Jorge Bill Soto Almaguer, externó que esperan que la población coahuilense se sume a este proyecto, que beneficiará a los pequeños que se encuentran en situación precaria de salud.

