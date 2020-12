¡INFIDELIDAD… Caras vemos, chats nos sabemos!…

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Hoy les hablaré sobre la infidelidad a través de las redes sociales, creo que hoy en día es un tema que se ha convertido en el pan nuestro de cada día.

Para comenzar iniciaré con su significado, ¿qué es la infidelidad?: Esta se refiere a las relaciones afectuosas del tipo romántico, a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial y con ello se refiere ya sea durante el noviazgo, matrimonio o unión libre. Pero hoy en día lo más visto es el engaño virtual.

Creo que es bueno saber que el hecho de no tener un papel firmado con tu pareja, no quiere decir que no exista vínculo alguno; creo que cuando se decide estar con una persona se debería renunciar al resto.

Y lo peor de los casos es que en estos tiempos, las infidelidades también pueden darse a través de las redes sociales, hoy es para muchos tan normal que aún teniendo pareja, flirtes con alguien más. Pero saben esto por lo regular sucede cuando quizá ya no estás satisfecho con quien estés, que el amor ya se haya terminado, en fin que existe una infinidad de motivos por los cuáles hayas decidido coquetear con alguien más o estés engañando a la persona con la que se supone llevas alguna relación.

Y claro es normal saber que cada cabeza es un mundo y todos diferimos en nuestra forma de pensar, porque para muchos es tan divertido llevar una doble vida y con ello son personas de doble moral, haciendo creer que amas a alguien, cuando en verdad esto no es cierto; creo que cuando en verdad el amor se siente, no hay ojos para nadie más. Es tan bello el estado del enamoramiento, del cariño, la paciencia, la comprensión, la comunicación, la lealtad; que cuando se pierden, creo que es mejor dar por terminada la relación, antes de ofender, mentir, engañar y traicionar la confianza de alguien que creyó por completo en ti.

Creo que para muchos, el tener variedad de parejas hace más excitante y reconfortante su vida; pero créanme esto sólo es significado del tipo de persona que en verdad eres, eso tan sólo habla de tu valor cómo persona, a veces es tan sencillo pensar… ¿Si tienes hijos (as), hermanos (as), incluso padres solteros, ¿te gustaría que estuvieran con una persona cómo tú?, ¿con alguien que traicione su lealtad y su amor?.

Hoy en día es tan fácil encontrar “amor, comprensión, apoyo, empatía” en las redes sociales, las relaciones se dan a diestra y siniestra, pero hay que pensar, esto en verdad es “amor”, si claro, somos seres humanos y es tan fácil caer en el flirteo y el ego se nos hace también inmenso y nos sentimos amados, importantes y deseados. Pero es más fácil terminar por lo sano una relación, que lastimar a alguien que te ha entregado parte de sus sueños, su esperanza, sus deseos, su confianza y sobre todo su amor.

Muchas personas pensarán que el coqueteo virtual no es importante y no existe infidelidad, puesto que jamás se han visto cara a cara, no existe un intercambio de sonrisas, caricias o besos; pero esto solo fue suplantado por me encanta, stickers, fotos, videos, mensajes directos o

indirectos y archivos adjuntos. Hay que darnos cuenta que en ocasiones se tiene más contacto con ese amor virtual, que con quien tienes al lado; hoy ya el celular se ha hecho tan imprescindible en nuestras vidas, justamente por tener “más comunicación y unidad con alguien más”.

Claro puedes encontrar a mil personas a tu paso, pero acaso, ¿la persona que tienes a tu lado se lo merece?. Sabemos que todo lo oculto sale tarde o temprano a la luz, que las cosas malas que hagamos son difícil de mantener en secreto.

Hay que poner siempre las cartas en la mesa, no dañemos a quienes no se lo merecen, demos el valor necesario a las personas; no crean eso de mantener prendidas varias velitas por si alguna se apaga; eso solo son pensamientos de personas desleales, hipócritas y ruines. Recuerden que esa persona a quien un día elegimos para formar parte de nuestra vida, aún sea en sentido de noviazgo, nosotros fuimos quienes los elegimos y obvio que ninguna relación en este mundo es perfecta, que siempre habrá altibajos, ya lo he dicho muchas veces en la vida y en el amor nada es color de rosa y cuando creemos que en definitiva alguien ya no nos llena, ya no es para nosotros, y otras personas nos llaman también la atención; sólo seamos sinceros, no hagamos perder el tiempo y el amor a los demás.

Es mejor hablar de forma directa, aún ante el dolor que puedas causar; a seguir manteniendo un amor que tarde o temprano se dé a conocer y pueda lastimar mucho más. Hay que estar conscientes que muchas veces este tipo de cosas dañan a las personas y pueden crearle algún conflicto con ellos mismos.

Así que amigos, la sinceridad ante todo… No causemos daño a quienes no se lo merecen, que el engaño y la traición siempre tendrá la misma recompensa tarde o temprano!…

Los invito a leerme en el Diario Digital e Impreso EXTRA de la Laguna y en mi página de Facebook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

