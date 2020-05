Indispensable mantener las medidas sanitarias para regresar bajo el esquema de Nueva Normalidad Jorge Zermeño Infante

Torreón, Coahuila a 19 de Mayo de 2020.- El alcalde Jorge Zermeño Infante pidió a la ciudadanía no bajar la guardia en materia de prevención, con el regreso de la actividad económica de manera paulatina en todo el país, siguiendo en todo momento las medidas sanitarias que ha estipulado la autoridad de salud para evitar contagios de COVID19.

“La pandemia sigue, los protocolos de salud y limpieza extrema continúan. A nivel nacional se irán abriendo fábricas, industrias, comercios, se reanudarán las actividades, siempre y cuando no implique aglomeraciones, manteniendo en todo momento las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos constante. La salud es una corresponsabilidad de todos”, manifestó el alcalde.

Explicó que se abrirán parques para que la gente pueda hacer ejercicio, siempre y cuando se use el cubrebocas y mantenga la sana distancia. Se podrán practicar deportes que no tienen necesariamente contacto físico. No se abrirán gimnasios, baños de vapor, bares, cantinas, antros. No se permitirán eventos masivos, aún no se sabe si la Feria podrá o no operar, todo depende de la evolución de esta pandemia.

El presidente municipal manifestó que la “nueva normalidad” obedece a la reactivación económica de manera paulatina y en materia de salud, segura.

“Hay muchas familias que al no poder trabajar, no tienen sustento, el llamado es a reactivar la economía de manera ordenada y atendiendo las indicaciones de salud”, manifestó Zermeño Infante.

Como resultado de que en Torreón se está realizando un gran número de pruebas diariamente, se obtienen más casos positivos, de los cuales, el 98 por ciento se mandan a casa bajo un protocolo de cuarentena, lo que significa que en su gran mayoría no son graves. Actualmente se están registrando muchas altas en pacientes que fueron positivos.

Zermeño Infante enfatizó que es una situación delicada, sin embargo, la salud es una corresponsabilidad de toda la sociedad, hace un llamado para que la gente se quede en casa en la medida de lo posible y mantenga las medidas sanitarias en todo momento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...