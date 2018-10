POR: Hugo Ramírez Iracheta

LA INSISTENCIA de presentar una falta en un partido de balompié como hábil jugada, la cual no marcó el árbitro y fue conocida como “La mano de Dios”, persiste 32 años después.

A Maradona sin duda lo protegía una poderosa organización que le permitió (y aún lo hace), escenificar grandes escándalos.

Engañosamente medios de comunicación difunden es el mejor jugador del mundo. Pero sólo hay un O´Rei. Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”. La fullería es sostenida como verdad. Ningún comentarista aclara que el argentino marcó gol con la mano. La explicación es simple: en la FIFA, FeMexFut y otros organismos futbolísticos, el “tongo” es parte del deporte con más aficionados en el mundo.

UN CONOCEDOR de la psique humana, Donatien Alphonse Francois de Sade, sentenció: “El

orden social a cambio de la libertad no es un buen trato”. Hay quienes aseguran no existe alguien que con un poco de humanismo refute tal pensamiento. El filósofo en sus escritos censuró el libertinaje y el abuso de los poderosos de su tiempo. Sus libros fueron vilipendiados. Ahora son calificados de geniales. El poder económico, influencias de aristócratas, prelados católicos y políticos corruptos lo hicieron encarcelar varias veces. Murió en un manicomio. Las costumbres de la Francia del siglo XVII, ¿podrían compararse a las prácticas sexuales actuales, falta de moral entre la sociedad, corrupción gubernamental, etc.? Han cambiado modas en vestimenta, música, literatura, corrientes filosóficas, ideologías políticas, mayor conocimiento científico y muchas otras cosas. Sin embargo, el abuso del poderoso hacia el débil no cambia.

TODOS hablan del amor. La mayoría se refiere al amor romántico. Erich Fromm distingue este tipo de emoción al sentimiento de actitudes positivas de una persona equilibrada emocionalmente. La mayoría conoce el amor romántico: el anhela de abrazar, besar y componer versos almibarados al dueño de su afecto o deseo. Incluye el gusto por

canciones que recuerdan momentos gozosos junto al ser amado; también, demasiadas veces, pena rechazo, engaño, desilusión o abandono. Una de las frases de Fromm sobre el amor es: “El amor no es esencialmente con una persona específica; es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso”. Entendido de esta manera, el amor es una actitud responsable hacia la vida y el grupo social. Entonces, la “república amorosa” no es algo frívolo. Es una dinámica del hombre para alcanzar la superación del ser humano.

