POR: Hugo Ramírez Iracheta

LA POLÍTICA adolece de muchos y graves males. Uno que agobia a los mexicanos y propicia la antidemocracia es el exagerado número de partidos que existen a nivel nacional. El problema se intensifica con los que existen en cada entidad. Los partidos “grandes”, el PRI y el PAN, así como los organismos pequeños, llamados “morralla” o “paleros” de los dos primeros, reciben cuantiosas cantidades de dinero del cual se apropian los líderes. El “subsidio” asegura el apoyo al gobierno y no denunciar arbitrariedades y errores. Harto de la partidocracia, el pueblo exige su desaparición. Se rechaza el pago de las campañas electorales pues suma miles de millones de pesos. El retiro de esas “dádivas” contribuiría a terminar con la corrupción pues la partidocracia propició las prácticas delictivas que los “servidores públicos” aprovecharon para enriquecerse impunemente. “Pobre pueblo”, diría Francisco Alvarado, porque indefectiblemente es el pagano.

QUIENES acceden a la “grilla”, literalmente se topan con la lámpara de Aladino. A la velocidad de la luz se vuelven billonarios. Y descarados. Sin pudor ostentan riquezas que los hacen aparecer más ricos que Carlos Salinas de Gortari. Sólo examinen lo siguiente: La esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lleva una vida principesca en el sector más caro de Londres, Inglaterra. La esposa del Primer mandatario, quien “compró la Casa Blanca” dizque con los ahorros del salario percibido de una televisora. No es difícil comparar el lujo de los políticos con el del mítico rey Midas. Este debe acabar. Ya basta de políticos casi analfabetos o de bajo nivel académico quienes avergüenzan a una raza de gran tradición cultural. Un ejemplo: Los mayas en el 36 a. C., descubrieron el cero, concepto aritmético el cual significó un gran avance matemático. Aclaración, en la misma década, Ptolomeo hizo lo mismo, en Grecia y en la India ya existía noción del cero desde el 600 a. C.

PROVECHOSO. Uno de los negocios más rentables es la usura. Los intereses que cobran los prestamistas es alto y cuando el deudor no puede cubrir su préstamo, el prestador se adueña del objeto dejado como prenda. Artículos del hogar, escrituras de casas inmuebles, vehículos automotores o cualquier artículo que haya sido entregado para asegurar el pago. Los usureros han existido probablemente poco después de que se inventó el dinero. Pero el capitalismo avanza. Esta actividad se ha modernizado y mejorado sus métodos. La banca sustituyó hace cientos de años esta práctica. Aunque aún subsiste la usura no “oficial”. Pero ya no sólo existen los bancos. Con la modernidad surgieron los consorcios bancarios. Poseen un poder enorme y algunos dueños de bancos, financieras y fiduciarias son capaces de orquestar quiebras donde los perdedores son los ahorradores. La comisión de fraudes de bancos en países desarrollados es lamentablemente muy extensa. En México se recuerda el “Diciembre negro” y el FOBAPROA. Ambos dejaron en la ruina a familias enteras. Recientemente se divulgó la fusión de Banorte y Banco Interacciones. ¿Es buena para el movimiento bursátil mexicano?

