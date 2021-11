Ilunga Makabu acepta reto de pelear contra el Canelo Álvarez

(AGENCIAS) 18 de noviembre de 2021.- Una vez que Eddy Reynoso hizo la petición al Consejo Mundial de Boxeo para que Saúl «Canelo» Álvarez pueda subir a la división de los cruceros, y enfrentar ahí por el título del CMB al congoleño Ilunga Makabu, éste se pronunció al respecto y aceptó el reto del mexicano.

Ilunga Makabu reconoció la calidad del Canelo Álvarez y del boxeo mexicano, pero advirtió que en África también saben usar los puños, por lo que auguró una gran contienda ante el tapatío.

“Yo voy por ti Canelo, estoy esperando que tú también vengas. El boxeo mexicano es duro, pero nosotros sabemos de dónde venimos, África también es una gran jungla”, tiró el africano en entrevista con Ernesto Amador, del canal de Youtube ‘No Puedes Jugar Boxeo’.

“Bienvenido, soy un campeón. Y también me gusta pelear con los mejores, acepto el reto para pelear con Canelo y desearle buena suerte, eres bienvenido para desafiarme. Acepto la pelea, acepto el desafío porque me gusta pelear con los mejores. Canelo no es un boxeador pequeño, él es una super estrella y lo respeto, le tengo respeto. Y me gustaría que viniera a mi división para el desafío y le demostraré que esta división es diferente”, agregó.

Makabu se comprometió con los aficionados africanos a conseguir la victoria ante el Canelo Álvarez, aunado a que auguró una gran contienda una vez que se vean las caras arriba del ring.

“Les digo a todos los africanos que luego de que Canelo me ha desafiado traeré la victoria. Esta pelea será una gran batalla y nosotros les mostraremos a ustedes (público) una buena pelea”, dijo.

Agradece el reto

Por último, Ilunga Makabu se mostró agradecido con el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, y con Saúl Álvarez, por pensar en él para que se pueda celebrar dicha contienda.

“Me gustaría agradecerle a Mauricio, presidente del CMB, y también agradecerle a Canelo porque es una superestrella, es el mejor boxeador del planeta y qué mejor que le guste desafiar a un peso crucero”, remató.

