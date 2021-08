Identifican al policía del Pentágono que fue asesinado ayer; era veterano del ejército de EU

(AGENCIAS) 04 de agosto de 2021.- El policía del Pentágono que murió ayer en un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos se llamaba George González y había sido militar condecorado por su servicio en Irak.

El Pentágono informó en un comunicado de la identidad de su agente, fallecido ayer en el tiroteo que se produjo en las cercanías del edificio.

“Quiero tomar un momento para reconocer al oficial del Pentágono, George González, quien fue asesinado ayer en el cumplimiento de su deber. Tuvo una vida dedicada al servicio del país, era un veterano en el ejército y la policía”, dijo al respecto la secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, esta mañana.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, comenzó a trabajar en la Fuerza de Protección del Pentágono en el año 2018. Fue ascendido en dos ocasiones y “era querido y respetado por sus compañeros”, subraya el comunicado.

Antes, Gonzalez trabajó en la Oficina Federal de Prisiones y en el departamento de Seguridad en el Transporte, además de servir en el ejército, donde fue condecorado por su servicio en Irak.

El Pentágono recordó por otro lado que Gonzalez era un gran fan del béisbol y de los New York Yankees, y destacó su integridad y su vocación de servicio.

“Mientras lloramos la pérdida del agente González, nuestro compromiso de servir y proteger es mayor”, señala el Pentágono en la nota.

George Gonzalez falleció ayer en un incidente que se produjo en la plataforma del metrobus junto al Pentágono, del que se han dado hasta el momento muy pocos detalles y que obligó a cerrar la sede del Departamento de Defensa durante más de una hora.

El FBI estaba dirigiendo la investigación sobre la violencia y el sospechoso, identificado por múltiples agentes del orden como Austin William Lanz, de 27 años, de Georgia. Las autoridades estaban examinando los antecedentes de Lanz, incluidos sus antecedentes penales, registros de la cárcel, información financiera y cualquier cuenta en línea mientras intentaban identificar un posible motivo del ataque, dijo un funcionario policial.

González fue emboscado por Lanz, quien corrió hacia él y lo apuñaló en el cuello, según dos agentes de la ley que no pudieron discutir la investigación públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los oficiales que respondieron luego dispararon y mataron a Lanz.

Lanz se había alistado en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en octubre de 2012, pero fue “separado administrativamente” menos de un mes después y nunca ganó el título de Marine, dijo el Cuerpo en un comunicado.

Fue arrestado en abril en el condado de Cobb, Georgia, por cargos de allanamiento de morada y robo, según los registros judiciales en línea. El mismo día, se presentó una causa penal separada contra Lanz con seis cargos adicionales, incluidos dos cargos de agresión agravada contra la policía, un cargo de amenaza terrorista y un cargo por disturbios en una institución penal, según muestran los registros.

