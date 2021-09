ICOJUVE organiza Feria de la Salud «Yo me cuido responsablemente»

Dentro del marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, se llevó a cabo la Feria de la Salud en coordinación con otras dependencias estatales.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de Septiembre de 2021.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), en su compromiso por prevenir el embarazo no planificado entre adolescentes y promover una sexualidad responsable, implementó el día de hoy la Feria de Salud “Yo me cuido responsablemente”, desde las 10:00 horas en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C.

Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE, señaló que el embarazo en adolescentes constituye un problema multifactorial que amplía las brechas sociales y de género entre la población.

“Es nuestra responsabilidad velar para que las y los jóvenes puedan ejercer una vida sexual de manera responsable e informada, y con ello poder desarrollar su proyecto de vida de manera óptima”, mencionó la funcionaria.

En dicha feria se contó con la presencia de módulos informativos del ICOJUVE, Instituto Coahuilense de las Mujeres, DIF Coahuila y la Secretaría de Salud, además de la Unidad Móvil de los Servicios Amigables, a través de la que se brindó consejería y orientación sobre salud sexual y reproductiva, así como aplicación de métodos anticonceptivos (implante subdérmico, DIU mirena, inyecciones, parches, y pastillas anticonceptivas) de manera gratuita.

Por otra parte, se brindaron conferencias en temas de Sexualidad Responsable, Métodos Anticonceptivos y Enfermedades de Transmisión Sexual –Mitos y realidades-.

Como cierre del evento, se entregó una máquina de preservativos para instalar en la Facultad de Jurisprudencia, a la que pueden tener acceso las y los alumnos de escuelas aledañas, tal como el Ateneo Fuente y la Facultad de Ciencias Químicas UA de C, se extiende la invitación a la juventud coahuilense a estar pendiente de los diversos eventos y convocatorias que ICOJUVE ofrece.

