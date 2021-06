Hugo Sánchez explota contra la convocatoria de Funes Mori

(AGENCIAS) 25 de junio de 2021.- Hugo Sánchez no está de acuerdo con el llamado de Rogelio Funes Mori a la selección mexicana. El pentapichichi insinuó que el delantero de los Rayados no es mejor que otros jugadores nacidos en México.

«Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral, él (Funes Mori) dijo ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera», aseguró para ESPN.

Por su parte, Hugo también criticó a Gerardo Martino, pues es quien elige al plantel del Tricolor sin ser mexicano.

«Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la selección no se permite, ahí hay trampa», finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet