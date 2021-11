Hoy dio inicio Segunda Jornada de Vacunación para población de 18 a 29 años en Lerdo

Se aplicará la segunda dosis del biológico Astrazeneca

Lerdo, Durango a 03 de noviembre 2021.- El Gobierno Municipal de Lerdo informa, que la jornada de vacunación contra el COVID-19 para la población de 18 a 29 años de edad, inicia a partir de hoy en el Hospital General de Lerdo y la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en Gómez Palacio, cabe destacar que se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca.

La mecánica de la organización respecto a la aplicación del biológico, estará a cargo de la Secretaría del Bienestar en coordinación de la Secretaría de Salud, así lo dio a conocer el director de Prevención Social en Lerdo, Roberto Carlos Calderón. El Ayuntamiento estará apoyando con el material solicitado.

El funcionario indicó que estas acciones se desarrollarán en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, invitando a los jóvenes no llegar antes de la hora indicada para evitar aglomeraciones, así mismo, portar con su comprobante de primera dosis, su registro obtenido del portal “Mi Vacuna” (para segunda dosis), y su credencial electoral. Agregó además que también rezagados de 30 años en adelante podrán aplicarse la vacuna, exclusivamente segunda dosis.

Recordó que “la pandemia no ha terminado”, exhortando a la ciudadanía continuar acatando las medidas de prevención ante el virus para evitar contagios; usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos, cubrirse al estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Finalmente dijo que la vacunación reforzará el sistema inmunológico, no obstante, “hay que tomar conciencia, vacunarse no significa que ya no se contagiarán” concluyó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet