Homero Martínez recibe apoyo de productores de traspatio

*No cambiemos chaqueta dijo Don Gabino Soto.

Lerdo, Dgo. Domingo 27 de mayo de 2019.- En una reunión sostenida en las instalaciones de la planta de productores de leche de traspatio localizada en la comunidad de La Goma, Homero Martínez, candidato priísta a la presidencia municipal recibió el apoyo de los productores quienes en voz de su dirigente, Don Gabino Soto dijeron que no cambiarán chaqueta, que han ido algunos políticos a ofrecer el cielo, las estrellas, rayos y centellas «pero son puros chapulines, que se fueron porque ya no les dieron más puestos, porque en el PRI ya estorban».

En esa reunión donde se encontraba como invitada Leticia Herrera Ale, el dirigente de los productores reconoció el apoyo que desde el año 2009 le dió Don Carlos Herrera Araluce enfatizando «en el 2009 estuvimos a punto de terminar, Don Carlos nos rescató, por eso dijo que no cambiemos chaqueta, la única forma de continuar es con el rumbo de Homero no nos creamos de los chapulines que se fueron. Se fueron porque ya no hay puestos señores, vamos a apoyar a Homero, no nos dejemos engañar, vamos a continuar con nuestros corralitos, vámonos con los ojos cerrados, vámonos con el seguro, en 2009 nos dieron la mano quienes hoy apoyan a Homero».

Al candidato del PRI lo acompañaron sus candidatos a regidores ante productores del Salitral, de Juan E. García, Sapioriz,

San Jacinto, La Loma y La Goma en donde hizo alusión a la Familia Herrera y al respaldo que representa su presencia. Homero Martínez recordó la frase acuñada por Don Carlos Herrera, «yo no me volteo ni en la cama».

El aspirante a ocupar la silla presidencial dijo que de los 72 mil metros cúbicos de agua que le corresponde a la región en que se localizan los productores de traspatio, les desaparecen muchos metros cúbicos, por lo que se convierte en una área de oportunidad, «es otro tema que Homero habrá de encabezar la causa para pelear con CONAGUA y nos den lo que nos corresponde a esta región, a este corredor productor de leche de vaca y de cabra», resaltó.

Continuó «hoy más que nunca tenemos que cerrar filas. Homero será un presidente municipal aliado al campo, mis orígenes vienen del campo y conozco los problemas de los que me hablan, entiende el lenguaje que ustedes hablan». Pero hizo énfasis en la necesidad de un presidente que vaya y se pelee por el presupuesto que le toca al campo. Buscar el presupuesto federal, el presupuesto estatal y se tendrá el aporte municipal.

UN CENTRO DE ACOPIO DE FORRAJE; SU COMPROMISO

Homero Martínez recibió entonces un oficio de los productores de traspatio quienes solicitan la instalación de un centro de acopio de forrajes para fortalecer la producción de leche, ante la solicitud, el candidato priísta se comprometió a gestionar ante los hermanos Ernesto y Carlos Manuel Herrera Ale la construcción y puesta en marcha de dicho centro de acopio «pero tiene que ganar Homero las elecciones, hoy más que nunca necesitamos del apoyo de todos los priístas y arroparnos y acuerparnos, si gana Homero dijo Lety que le entran con la inversión necesaria para el centro de acopio».

Al concluir, Homero les dijo «por eso vengo a pedirles que armemos este proyecto juntos, que los apoyos que manejen el municipio será para los productores del PRI ya estamos a 8 días, hoy tenemos un candidato que viene respaldado por Lety Herrera hoy tenemos un candidato que va ganar el 2 de junio».

