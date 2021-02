Hombres G cuestionan que AMLO no use cubrebocas

(AGENCIAS) 10 de Febrero de 2021.- La reticencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a usar el cubrebocas salió a relucir en la conferencia de prensa virtual que el grupo de pop español Hombres G ofreció para promover su biografía oficial.

“Ayer estaba escuchando que el presidente mexicano se presentó a una rueda de prensa sin mascarilla y me sorprendió mucho”, exclamó el guitarrista Rafael Gutiérrez en el contexto de una reflexión sobre el impacto en un año de la pandemia de coronavirus.

La videoconferencia fue convocada con motivo de la reciente aparición del libro “Nunca hemos sido los guapos del barrio», escrito por Javier León Herrera, biografía de la banda ochentera que popularizó en México varias de sus canciones, entre ellas Devuélveme a mi chica y Marta tiene un marcapasos.

La primera parte de la conversación trató sobre la relación de Hombres G con México, y de ahí se pasó a las reflexiones de los integrantes del grupo sobre lo que ha significado la pandemia.

Comenzó el vocalista David Summers:

“Ha sido un año muy duro la verdad, muy difícil, sobre todo por la incertidumbre, saber qué va a pasar. Nos aterroriza a los seres humanos no saber qué va a pasar”, dijo el cantante, al admitir que en algún momento tuvo el presentimiento de que la situación iba a ser duradera.

«No sabes nunca hasta cuándo se solucionará esto, cuándo podremos volver a tocar. Pero yo, personalmente, entendí que esto iba a durar. Pensé que era buena oportunidad para escribir, para trabajar, para no perder el tiempo.

“Estábamos en México de gira en marzo de 2020, tuvimos que cancelar tres conciertos que nos quedaban en una gira maravillosa que estaba siendo un éxito total, con todas las entradas vendidas, estábamos emocionadísimos. Tuvimos que volvernos para casa antes de tiempo porque confinaban en España”, relató.

Al volver a Madrid, dijo, «me dio un bajón tremendo ver la ciudad parada, en silencio. Me dio como una depre. Y la manera que tengo de espantar las depresiones es poniéndome a escribir canciones sin tener que hacerlo. Como no había otra cosa mejor que hacer me puse a componer.

“El disco que está cargado de esa energía, de ese estado surrealista que hemos vivido; hemos conseguido un disco especial», destacó Summers.

Y luego tocó el turno de Rafa Gutiérrez:

“Esto ha sido un golpe tremendo en toda la madre, de la Madre Naturaleza al ser humano. Ha sido un golpe brutal en la cara al ser que manipula y que domina o que pensaba que dominaba a la naturaleza en sí. Nos sentíamos muy seguros y que hacíamos lo que queríamos con la naturaleza”, expresó el guitarrista.

“Y de repente un bichito asqueroso que ni vemos nos ha puesto en un sitio que somos el último escalafón en la cadena animal. Creo que somos el único animal de este planeta que está sufriendo la pandemia”, reflexionó el músico

“El problema es que no sabemos ni en España ni en México ni en todo el planeta, no sabemos cómo va a ser el futuro.

“Cada persona tiene que formar sus expectativas, salir para adelante. Nosotros hemos sacado partido de este infierno, hemos sacado un disco y cada uno tiene que hacer algo así, tenemos que seguir viviendo”, continuó Gutiérrez, y apuntó:

“Es como si te preguntan ‘¿qué tal estás?’ ¡Qué tal estamos todos! Es un problema global. Ayer estaba escuchando al presidente mexicano que se presentó a una rueda de prensa sin mascarilla y me sorprendió mucho. Es una serie de cosas increíbles. O sea, nadie está a salvo, ni la cordura de nadie está a salvo. Esto es algo que nos ha sobrepasado a todos”.

