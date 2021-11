Historia de terror: Un jugador crónico

POR: La Dra 1000

Jugué por 20 años. Iba al lugar de reunión en donde había maquinitas. Me estaba ahí todo el tiempo que podía poner monedas en las máquinas, siempre buscando una ganancia mayor. Y así, quedé ensartado después de ganar una vez.

Ahí fue donde también aprendí otros tipos de apuestas. Aprendí a jugar las tarjetas de fútbol y a darles el handicap a los caballos. Luego, encontré mi verdadera vocación: apostar en los deportes. Yo amaba los deportes y sabía cada información trivial que me pudiera dar una ventaja, o por lo menos así pensaba. Cada día, temporada tras temporada, apostaba para el béisbol, Basketball y fútbol. Era un ciclo continuo de estar en acción. Desde luego, también jugaba póker los fines de semana y viajaban a los hipódromos para divertirme.

Era como un hambre que necesitaba ser alimentada, una sed que necesitaba ser saciada, y sin embargo nunca estaba lleno. Mi gente sabía que yo apostaba pero no sabían cuento. Mis apuestas aumentaron lentamente, con cada mes que pasaba o con cada temporada. Al principio tenía bastante éxito pero eso solamente me hizo querer más. Cuando mi “acción” aumento, también aumentaron mis pérdidas, las que ya no podía ocultar. Me tuve que enfrentar a mi esposa y contarle la verdad sobre mi Juego. Fue la primera de una serie de confrontaciones agonizantes. Lloré con vergüenza y con culpa por mis transgresiones. Prometí que ya no jugaría nuevamente. No volvería a suceder. Fue una escena que se iba a repetir muchas veces. Promesas que iban a ser rotas un gran número de veces. Estás escenas fueron de las peores momentos de mi vida. Las lágrimas, la culpa, la vergüenza, la falta de dignidad que sentía. Estaba perdiendo su fe, su respeto y su amor pero simplemente no podía parar de jugar. Ella me recomendó que fuera a JA (Jugadores anónimos) pero yo no podía admitir que tenía un problema serio. Sentía una tremenda carga de culpa por defraudarla y la culpa me devoraba interiormente. Después de esas “escenas” dejaba de jugar por un mes, o dos o tres, pero siempre me volví a escapar para volver a apostar.

El juego me hacía incómodo, nervioso y miedoso. El miedo de dónde encontrar dinero para cubrir mis pérdidas. Miedo de qué mi esposa se enterara, miedo de tener que enfrentarme a ella y de no poder enfrentarme a mi mismo. Me despreciaba a mí mismo por lo que estaba haciendo a mi familia sin considerar lo que me estaba haciendo a mí mismo. Tenía resentimiento contra mí mismo por no tener la fuerza de voluntad para poder parar. Recuerdo que en ocasiones al estar acostado en la cama, me preguntaba si me debería suicidar o hacerlo parecer como un accidente estaba seguro que mi esposa y mis hijos estarían mejor conmigo muerto y contando con el dinero del seguro. Me puedo acordar que mi esposa amenazó tomar a los niños pero nunca pensé que lo haría. Después de todo yo era una buena persona. La hipoteca siempre se pagaba, había comida en la mesa y todas las necesidades se cubrían siempre.

Amigos, este terror continuará, nos vemos la próxima semana.

Pide ayuda.

www.jamexico.org

Grupo Torreón: 8711544697

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet