Hijo de José José se lanza como diputado local en la CDMX

Ciudad de México a 06 de Abril de 2021.- José Joel , hijo de José José, hará una pausa en su carrera musical para incursionar en el mundo de la política.

El hasta ahora cantante aceptó la invitación del Partido Encuentro Solidario (PES) para ser candidato a diputado local por las Alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

El Parque de la China, lugar donde se encuentra una estatua en honor al “Príncipe de la Canción”, fue el elegido por José Joel para dar inicio a su campaña política.

“Tal vez yo no tengo aspiraciones políticas, yo no soy político, pero soy ciudadano, y como ciudadano [estoy] muy contento que se pudo lograr el hecho de poderme registrar, el que las propuestas se hayan aceptado y el poder echar para adelante”, dijo el también hijo de la actriz Anel a la prensa.

El intérprete manifestó que a pesar de las diferencias que mantuvo con Sergio Mayer tras la muerte de su padre, no descarta pedirle consejos ahora que debuta en esta faceta.

“Pasaron cositas con la muerte de mi papá, pero yo al día de hoy no tengo un problema serio con Sergio; lo mando a saludar y le digo que aquí ando también, o sea, todo se resuelve platicando, entonces vamos a ver si ya dentro de este rubro nos volvemos a juntar, nos daremos un abrazo y platicaremos”, comentó el hijo de José Joel.

Del mundo del espectáculo no es el primero que se lanza a la política en este 2021. Tal es el caso de Alfredo Adame, quien busca ser diputado federal por el distrito 14 de Tlalpan por el nuevo partido Sociales Progresistas (RSP).

También está la boxeadora Mariana ‘La Barbie’ Juárez que busca una diputación federal, así como la ex medallista olímpica en yudo Vanessa Zambotti. Pero ahí no paran, hay quienes quieren ser alcaldes, como Héctor Hernández, ex vocalista de Los Ángeles Azules, quien busca la candidatura para Iztapalapa, todos por el RSP.

En tanto, Paquita la del Barrio es precandidata a la Diputación Local por el Distrito 8 de Misantla, Veracruz, y Lupita Jones busca ser gobernadora de Baja California por la coalición PAN, PRI y PRD y Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Quico’, se registró para ser gobernador de Querétaro o presidente municipal de la capital del mismo estado.

