Hijo de Jesús Corona explica lo que pasó con el comisionado en la final ante Santos

Ciudad de México a 03 de junio de 2021.- Luego de que Cruz Azul quedara campeón el pasado domingo en la cancha del Estadio Azteca, se presentó un pequeño conflicto al término del partido entre el portero Jesús Corona y el comisionado, esto debido a que no dejaban pasar a su hijo al festejo.

Dicho problema terminó en empujones y el arquero terminó suspendido dos juegos de la Liga MX. Sobre esta situación, el hijo del guardameta de La Máquina explicó en sus redes sociales sobre lo sucedido.

«Quiero contar lo que sucedió con el comisionado en el partido del domingo. Antes de comenzar el partido nos reunimos todos los baloneros con árbitros y estaba el comisionado, nos dieron las instrucciones básicas de cada partido y al final el comisionado enfrente de todos preguntó ¿Quién era Misael Corona? A lo que respondí que yo y desde ahí comenzó. Al final del partido mi reacción fue ir a abrazar a mi papá y sentí como me empezaron a jalar y gritar muy prepotentemente y era el mismo comisionado que me había preguntado mi nombre al inicio del juego, mi papá volteó y le dijo que yo era su hijo (el comisionado ya sabía obviamente) pero el continuó gritándome y empujándome como se ve en los videos y aunque mi papá fue a donde nosotros estábamos nos estaba gritando a los dos. Para evitar un problema mayor lo que hice fue decirle a mi papá que ya no importaba y que ahorita regresaba, me salí para que acabara el problema porque no quería perjudicar. Esto fue lo que sucedió desde antes del partido hasta el problema de los videos», comentó.

Sobre ese comentario, el hijo de Chuy publicó un video en donde se muestra todo lo sucedido ese domingo en el Coloso de Santa Úrsula.

