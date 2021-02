Hija de Ricardo Crespo habla por primera vez tras la denuncia de abuso sexual

Ciudad de México a 21 de Febrero de 2021.- La semana pasada, la Fiscalía General del Estado de México informó que Ricardo Crespo, ex integrante del grupo Garibaldi, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de su hija de 14 años.

El proceso inició luego de que su ex esposa lo denunciara en diciembre, por supuestamente haber abusado de su hija Valentina, de 14 años. El también actor permanecerá en prisión preventiva durante tres meses, tiempo en que se realizará la investigación.

Ahora, la joven utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo y compartir que está viviendo un proceso de recuperación emocional. ‘Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente, escribió.

Valentina Crespo agregó en su mensaje los hashtags ‘No más abuso sexual’, ‘No estás sola’ y ‘No te quedes callada’.

Por su parte, Viviana Crespo, hermana del actor, mostró su apoyo ante la situación de Ricardo. ‘Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero no te puedo decir más ahorita, yo lo único que quiero es que todo salga a la luz para que tenga tranquilidad allá adentro, que salga’, dijo la mujer en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

Además, declaró que su ex cuñada tiene influencias que podrían complicar el caso: ‘Estamos en mucha desventaja porque nosotros no tenemos dinero, por el otro lado tienen mucho poder, mucho dinero y muchos conectes’, agregó.

También, aseguró que no ha sido fácil costear la situación y que su familia está dispuesta a recibir ayuda, si alguien desea apoyarlos. ‘Si en algún momento ustedes quieren apoyar, porque sí nos está costando demasiado dinero, pues claro verdad, pero no va a haber cuenta como tal’, finalizó Viviana Crespo en el show mexicano.

Ricardo Crespo rompió el silencio para defenderse de las acusaciones de su ex esposa a través de un comunicado de prensa. ‘Me encuentro recluido y sujeto a investigación y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija’, se puede leer en el documento.

Crespo dijo desconocer el motivo por el cual su ex y presuntamente su hija ‘hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio de nuestra relación que se ha ventilado es el divorcio cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento’, señaló.

Explicó que al hacerse público su caso prefirió no dar declaraciones porque estaba ‘sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que me achacan’. El actor pretende que su versión también sea del conocimiento público: ‘Ahora poniendo en perspectiva la situación actual, llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar, para que mi verdad sea también conocida y hecha pública ante los medios de comunicación’, finalizó el mensaje.

