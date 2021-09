Hija de Don McLean se deshereda cansada de los chantajes del cantante

(AGENCIAS) 21 de septiembre de 2021.- Hace unos días Jackie McLean comenzó a acaparar titulares como no lo había hecho nunca hasta entonces por su carrera musical en el dúo indie Roan Yellowthorn después de que su famoso padre anunciara que la había eliminado de la lista de beneficiarios de un fondo fiduciario, a través del cual ella habría tenido acceso a una fortuna valorada en tres millones de dólares.

Jackie es hija del famoso cantante Don McLean, de quien ella pintó un retrato muy poco favorecedor durante una entrevista a la revista Rolling Stone, en la que habló de su supuesto carácter violento y de la forma en que habría atormentado a su madre, a su hermano y a ella durante su infancia.

La reacción de su padre no se hizo esperar para asegurar que había quedado automáticamente desheredada.

Sin embargo, la versión de los hechos de Jackie es bastante diferente. Según su testimonio, ella sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando decidió romper el silencio porque estaba harta de que su papá la manipulara con su dinero para controlarla.

«La promesa de un testamento fue una táctica de control utilizada contra mí desde que era una niña para mantenerme callada. Más que la perspectiva de quedarme sin su dinero, me controlaba el miedo a quedarme sin su amor. Con el tiempo, me di cuenta de que el amor que quería jamás lo encontraría en él», ha afirmado ahora en declaraciones a la revista OK!

«Hace poco, decidí que ya estaba harta de ser manipulada, controlada, asustada y silenciada, como si mi vida no fuera mía. Estaba dispuesta a vivir. Hablé por voluntad propia, sabiendo que significaría el fin de una táctica de manipulación. El fin de la esperanza de una relación. Y el comienzo de la libertad».

Ahora que por fin se ha cumplido la amenaza que tantas veces le hizo supuestamente su padre, ella no se arrepiente en absoluto de lo que ha hecho: «Me desheredé a mí misma. Y lo volvería a hacer cien veces más», afirmó.

