Hija de Alicia Villarreal revela que sufrió abuso

(AGENCIAS) 09 de Marzo de 2021.- La hija de la cantante Alicia Villarreal, Melenie Aideé, denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar en 2016.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven decidió dar a conocer los hechos, que de acuerdo a su texto, la hicieron pasar momentos muy complicados.

También aclaró que su papá se enteró de los hechos apenas ayer lunes, Día Internacional de la Mujer.

«Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme», describió la chica.

Melenie denunció que estuvo horas en el baño llorando.

«Le llamé a mis papás histéricas, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada».

Por su parte su papá señaló que siempre estará para ella.

«Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo porque no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mí, y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, nunca más mi niña NUNCA MÁS!».

