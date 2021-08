Hermano mayor de Sammy Pérez también muere por covid

(AGENCIAS) 19 de agosto de 2021.- Hace unas semanas se dio a conocer que Sammy Pérez murió por complicaciones a causa de covid luego de pasar varios días internado en un hospital.

Ahora, el sobrino de Sammy dio a conocer que el hermano del comediante también falleció por esta terrible enfermedad.

En entrevista para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, Daniel Pérez habló del proceso que han vivido en estos últimos días, donde quieren dejar a un lado la polémica con la expareja y buscan un homenaje para Sammy.

«Ya son dos semanas de que se nos fue, un poquito más. Ahorita estamos tratando de superar el proceso, entender lo que pasó porque fue muy rápido. Ya dejamos a un lado dimes y diretes que había sobre su pareja, ahorita es lo que menos nos interesa. Ahorita estamos pensando en un homenaje para él, que tenemos las cenizas en casa y que haremos un homenaje”

Por otra parte, lamentó que su otro tío, hermano mayor de Sammy, también falleciera a causa de coronavirus

«Cabe recalcar que también su hermano, mi tío, falleció justamente el sábado (14 de agosto) de covid, hermano más grande de mi tío. Entonces, imagínate, ya son dos cositas que tenemos encima”

Eugenio Derbez sí ha ayudado

En cuanto a la deuda que había quedando pendiente en el hospital por el tiempo que Sammy estuvo internado, parece que el actor Eugenio Derbez no los ha abandonado.»Como tal, los abogados de Eugenio están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma de la persona que la ingresó, que es de su expareja, ahí no sabemos esa firma cómo va a funcionar. Hasta el momento, nosotros no sabemos a ciencia cierta de la deuda. La deuda había aumentado a alrededor de millón y medio de pesos. Eugenio estuvo con nosotros de principio a fin apoyándonos en todos los sentidos,y sigue preocupado por cómo estamos, qué necesitamos, en asesorías, está al pendiente. Es lo que agradecemos más, que Eugenio nunca se deslindó”, finalizó.

