Hermano de Karla Luna pide justicia y asegura que no han visto a sus sobrinas

Ciudad de México a 27 de Febrero de 2020.- Han pasado poco más de dos años de la muerte de la comediante Karla Luna, recordada por su personaje de la ‘comare morena’ de Las Lavanderas, sin embargo, los escándalos continúan, pues este miércoles, 26 de febrero, se difundió un video a través de redes sociales en el que un familiar habló e hizo una denuncia.

Se trata de Rubén Luna, hermano de Karla Luna, quien pide justicia, ya que en todo este tiempo no han podido ver a las hijas de la comediante:

»La única finalidad es animar a mi familia de que ¡ya basta! Que rompan el silencio, ya van más de dos años que mi hermana ya no está con nosotros y yo, en lo personal, ya me harté de tanta injusticia y maldad, de que las personas hayan manchado la historia y el nombre de mi hermana y el de la familia. Y más que mi hermana ya no está aquí para desmentir y defenderse», dice al principio de la grabación.

»Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada y menos en persona. No hemos visto a las niñas hasta el día de hoy (…) Me tocó ver que Karla perdonó y ella se fue en paz, se fue perdonando y eso me da mucha tranquilidad, incluso en su perdón, mi hermana mandó llamar a ella, ¿no? Para que de alguna manera quedaran en paz y no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana, no le interesó esto, entonces sí quiero dejar en claro o desmentir cualquier rumor que ellas hicieron las paces así, no fue cierto. Mi hermana sí se fue bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta», expresó Rubén.

