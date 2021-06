Hermana de Pablo Moctezuma expone la cara de Frida Sofía que pocos conocían

(AGENCIAS) 11 de junio de 2021.- Ximena, hermana de Pablo Moctezuma, escribió un mensaje de apoyo para su sobrina Frida Sofía, después de que la joven confirmó que denunciará legalmente a Enrique y Alejandra Guzmán.

Según relataron los conductores del programa Ventaneando, en un grupo de Facebook, Ximena externó su total respaldo a la hija de Pablo, dejando entrever que en breve se revelarán ‘aterradores’ detalles de lo que fue la vida de su sobrina junto a la familia Guzmán.

“Mi sobrina, de quien estoy sumamente orgullosa, Frida Sofía Moctezuma, subió un video en su cuenta de Instagram dando unas buenas declaraciones.

Hace unas semanas yo escribí aquí comentándoles que vendrían noticias del caso y pues llegó el momento, se tomó la decisión de hacer las cosas de manera responsable, con un gran equipo profesional de abogados, especialistas en el tema, peritos, psiquiatras, testigos.

Frida lleva semanas cumpliendo con todo lo que se le ha pedido, sometiéndose a largas jornadas de exámenes psicológicos, un proceso sumamente difícil al recordar todos los abusos a los que fue sometida no solo por ese viejo asqueroso (no puedo referirme a él de otra manera), sino por otros miembros de la familia. Solo puedo imaginar el dolor de revivir el pasado tan espeluznante… cuando me refiero a abuso sexual, no solo me refiero en lo sexual, me refiero al psicológico, a la negligencia que sufrió por los que eran responsables de una niña”, inicia el mensaje de la hermana del empresario.

Posteriormente, la ex cuñada de Alejandra Guzmán confesó que al enterarse de todo lo que vivió Frida, hoy comprende mejor que nunca sus acciones del pasado.

“Yo escucho todos los testimonios que pronto saldrán a la luz y me lleno de impotencia, rabia, tristeza, y solo puedo dar gracias que a pesar de todo eso sigue viva, así como lo oyen, muchas en sus zapatos ya no estarían contando la historia. Les voy a hacer muy honesta, a mí Frida, aunque sea mi sangre, muchas ocasiones me sacó de onda, me costaba entender su comportamiento, su autodestrucción, su enojo, no podía entender cómo alguien que lo tiene todo podía ser tan irracional.

A parte no están para saberlo, pero Frida es una niña brillante, nunca tuvo más que diez en sus dos carreras, siempre fue “honor student”, pinta divino, escribe, es bailarina, tiene un oído privilegiado, toca instrumentos que le pongas, es bonita (y no lo digo porque sea mi clon), ¿cómo una niña con tanto podía actuar así? ¡¡¡Hoy todo tiene sentido!!! ¡Qué barbaridad! Hoy entiendo todo ese enojo acumulado. ¿Les digo algo? ¡¡¡Se queda corta!!!”.

De la misma manera, Ximena defendió a la joven de todas las personas que la atacan en redes sociales. “¡¡¡Qué fácil es juzgar!!! Si YO que tenía alguna idea de su vida llegue a juzgar, puedo entender que otros lo hagan.

Vivimos en una sociedad en la que creemos que si tenemos dinero tenemos todo. He leído millones de mensajes apoyando a mi niña, pero increíblemente muchos otros diciendo ‘De qué se puede quejar si bien recibía dinero y vivía bien. Esa gente que juzga obviamente no ha tenido que pasar por lo que Frida. ¿O sea, qué pretenden? ¿Qué encima de todo viviera en el hambre para que así demostrara que?… Es tan estúpido decir eso.”.

Por último, la hermana de Pablo se solidarizó con Frida y destacó: “Nunca tuve duda de su palabra, pero hoy estoy convencida, no tengo la mínima duda del infierno que vivió. No les puedo trasmitir el cambio que hay en su persona, la paz con la que se encuentra hasta su mirada, ¡es otra!, ¡qué importante hablar!, si no hablas no sacas, si no sacas no puedes sanar. Hoy Frida es la voz de muchas mujeres para demostrar que siempre existe la justicia”.

