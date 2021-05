“Hay países que se sienten los gobiernos del mundo”, dice AMLO

Ciudad de México a 27 de mayo de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la mañana de este jueves que “hay países que se sienten los gobiernos del mundo”, esto al ser cuestionado sobre la baja de la calificación que determinó Estados Unidos sobre la seguridad aérea del país.

“No es tan grave, ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo como suele pasar en otras cosas. A veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo, se olvidan que el mundo tiene alrededor de 200 países que son libres, independientes, soberanos”, dijo el mandatario.

La decisión de bajar la calificación mexicana fue debido a que, durante su reevaluación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de octubre de 2020 a febrero de 2021, se identificaron varias áreas de incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO por sus cifras en inglés).

Esta decisión impide a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos y limita la capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales.

El presidente López Obrador afirmó que México ha cumplido con los estándares, y aseguró que las líneas nacionales no tendrán afectaciones a futuro.

“Nosotros cumplimos. No es un asunto grave porque las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, tienen en el mercado interno bastante demanda. Afortunadamente se están recuperando los vuelos, los viajes en avión, y ahora con la quiebra de Interjet hay más demanda. No van a tener las líneas nacionales ningún problema, no les afecta, es a futuro abrir más vuelos”, dijo.

También descartó afectaciones por esta decisión para el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, ubicado en Santa Lucía.

La degradación de la calificación de México pasa de la categoría 1 a la 2, que de acuerdo con la FAA no cumple con las normas de la ICAO.

Entre otras cuestiones, restringe la capacidad de las aerolíneas de ambos países, como por ejemplo, la alianza entre Aeroméxico y Delta para vender boletos en vuelos compartidos.

Esta no sería la primera vez que se degrada la calificación al sector aeronáutico mexicano, ya que en 2010, por no cumplir con los requisitos necesarios de inspectores aéreos, para recuperar la nota, tuvo que capacitar a otras 20 personas para cubrir el déficit, ya que sólo se contaba con 14 pilotos que hacían esas actividades.

México recuperó la categoría 1 de seguridad cuatro meses después cuando logró concluir la capacitación.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet