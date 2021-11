Hay cosas por las que vale la pena luchar!…

Es normal en un momento de nuestras vidas, escuchar la frase «Luchar por lo que vale la pena tener», y es totalmente cierto, existen tantas cosas y personas en el transcurso de nuestra vida, por lo que vale la pena luchar y tratar de conservar a nuestro lado.

¡Y claro!, no se trata de una lucha de poder, de mantener nuestro orgullo y ego, de conseguirlo pese a todo, sin medir consecuencias de nuestros actos; sino de verdad darse a la tarea de estar bien con algo o alguien, de tratar de alcanzar algo, debemos de estar conscientes que existen sueños, ilusiones, cosas materiales y hasta personas que valen nuestro tiempo, nuestra compañía, nuestro amor y sacrificios para tener junto a nosotros, para alcanzar, para conservar a nuestro lado.

Todo mundo debemos de ser capaces de luchar por lo que en verdad es necesario seguir teniendo a nuestro lado, y no se trata de luchar a muerte por algo o por alguien, sino tratar de ganar, con cariño, afecto, amor, lealtad, tolerancia, respeto, paciencia, lo que verdaderamente debe valer para nosotros, para nuestras vidas.

Siempre es válido tratar de estar bien con la familia, de mantener la paz, la unión dentro de ella, siempre es y será necesario mantenerla a flote, por sacarla adelante ante miles de tropiezos, de huracanes que pasen a través de ella, la familia es la base fundamental de nuestras vidas y claro debemos de luchar por salir adelante con ella. Todos somos distintos dentro de ella, cada quien tiene su forma de actuar y de pensar, en ocasiones habrá peleas, discusiones, pero por el amor que tenemos hacia ella, debemos de luchar por mantenerla junta, por sanar todo lo malo, por levantarla día a día.

Vale la pena luchar por lo que se quiere, claro siempre y cuando sea correspondido, vale la pena luchar por un buen amor, por esa personita que vale la pena tener a nuestro lado y no quiere decir que a toda costa debemos conservar algo que nosotros deseamos, lo que quiero decir es que si en verdad entre ambos hay amor aunque se encuentren ante miles de circunstancias que los harán caer, pero si existe el verdadero amor, se tratará de luchar por permanecer juntos, porque el amor venza todos los obstáculos que puedan presentarse ante la relación.

Vale la pena conservar las buenas amistades, creo en este mundo no se puede estar sin amigos, pero vale la pena mantener los que en verdad creemos son necesarios para crecer, los que en verdad sentimos nos quieren, que desean vernos bien, los que nos dan ese empujoncito para vernos crecer. No vale la pena conservar amistades que gozan de ver el sufrimiento en nosotros, que en lugar de apoyarnos nos van destruyendo, de esas amistades que fingen querernos, pero a nuestras espaldas hablan de nosotros, de esas con un toque de hipocresía.

Somos personas inteligentes y debemos darnos cuenta de quiénes son las personas que están a nuestro lado. Los que en verdad no vale la pena tener, que te has dado cuenta por situaciones, por actitudes, por palabras, por mensajes, que estás consciente que el cariño hacia ti no es verdadero es mejor mantenerlas lo más lejos posible.

Hay que recordar que nosotros al igual que los demás también valemos la pena, y no necesitamos a nuestro lado quien reste cosas a nuestras vidas, necesitamos quien siga sumando en ella, necesitamos personas positivas, personas que aporten, que aligeren nuestras cargas, que estén cuando se les necesita, personas con las cuales te sientas en sintonía.

Sobre todo también es un hecho que no se lucha solo por personas, sino por sueños, por esas ilusiones que no son solo fantasías, se lucha por un mejor puesto, por un mejor trabajo, por una gran oportunidad, por un buen viaje, se lucha y a veces con gran sacrificio para tratar de obtener algo que en verdad sabemos que nos es necesario, que sabemos que nos beneficiará en nuestras vidas, por cosas que sabemos que será gratificante para nosotros.

Así que amigos tratemos de luchar por todo lo que queremos, pero primero hay que ponernos a pensar sí en verdad merecen estar a nuestro lado, si en verdad los necesitamos, si es lo que deseamos, hay que luchar por lo que en verdad vale la pena tener y conservar.

