Hay condiciones para regresar a clases presenciales: AMLO

Ciudad de México a 05 de Abril de 2021.- Con la considerable baja de casos de Covid-19, ya existen las condiciones para que los niños regresen a clases presenciales, pues ya no se puede dejar a los alumnos solos frente a la televisión o computadora, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

«Ya hay condiciones para el regreso a clases, vacunados los maestros, maestras, personal educativo, tanto de escuelas públicas como privadas, y de inmediato empezar a vacunar también por edades, a toda la población», explicó.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, destacó la importancia de que los alumnos tengan interacción social con sus compañeros y con sus maestros, porque tomar clases frente a la televisión o la computadora resulta una actividad muy solitaria.

«No podemos dejar a los niños solos frente a los televisores o de las tabletas de internet, no, eso debe ser transitorio porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela», agregó.

Además, indicó que este aislamiento también es una de las causas de deserción escolar que se ha presentado en los últimos meses.

Para evitar los efectos negativos de la educación a distancia, López Obrador estimó que para finales de abril comenzará la vacunación de al menos tres millones de profesores y personal administrativo en todo el país para regresar a clases antes de concluir el ciclo escolar actual.

«Yo sostengo que para este mes terminamos con adultos mayores y ya vamos a poder comenzar a finales del mes, es probable, con las primeras dosis para maestros y maestras y todo lo que es educación en todo el país», comentó.

Después de culminar la vacunación contra Covid-19 en adultos mayores, se pasará a inocular a los profesores para que las clases presenciales se puedan reanudar, reafirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien también dijo que cada vez se están recibiendo más lotes de vacunas.

Durante su participación en una conferencia para hablar de la recuperación económica en mercados emergentes, organizada por la organización Atlantic Council, indicó que en las últimas semanas se ha estado vacunando a más personas.

Gracias a esto, refirió el secretario, se podrán tener vacunadas a todas las personas mayores de 60 años y después de eso se dará un giro interesante desde el punto de vista económico, porque se empezará a vacunar a los profesores, lo que cambia el enfoque se tenía en un inicio.

Explicó que el objetivo era vacunar a los más vulnerables, a los que están más expuestos al Covid-19 y poder reabrir ciertos sectores de la economía, pero ahora también es poder tener escuelas abiertas, lo que será extremadamente importante para los niños, pero también para los padres que se han tenido que quedar en casa para estar con ellos.

En este sentido, Herrera indicó que esto no solamente es una cuestión económica e importante para los niños, sino también una cuestión de equidad para las mujeres, que en la mayoría de los casos son quienes están al cuidado de los hijos en el hogar.

