Harry ya planea regresar a Londres y esta vez, lo hará con Meghan

(AGENCIAS) 06 de julio de 2021.- Aunque se creía que sería hasta el 2022, para el Jubileo de la reina Isabel II por sus 70 años de reinado, cuando viéramos regresar al príncipe Harry junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos a Reino Unido, parece que la fecha de la próxima reunión de los Sussex con la familia real está más cerca de lo que se pensaba.

Para la develación de la estatua en honor a Lady Di , el pasado 1 de julio, Harry tuvo que viajar solo debido a que su segunda hija, Lilibet, tenía poco tiempo de nacida y no era conveniente ni que ella ni su madre volaran. Sin embargo, ya se planea un nuevo homenaje para septiembre, mucho más grande e importante, en honor a la fallecida Diana de Gales.

«Es una fecha señalada para una celebración más extensa de la estatua, y Harry querrá regresar», ha dicho una fuente al Daily Mail. Para entonces ya habrán pasado 3 meses del nacimiento de Lilibet y no habría excusa para que Harry viajara solo, por lo que hay altas probabilidades de que esta vez viaje con toda su familia desde Los Ángeles.

Ante esta noticia, muchos opinan que no es una buena idea que haya un reencuentro entre Meghan Markle y la familia real británica tan pronto. Sin duda la tensión no ha disminuido desde las declaraciones de aquella entrevista de marzo con Oprah Winfrey y, una cosa es Harry, quien siempre ha sido parte de la familia y lo une el lazo de sangre, pero la presencia de la ex actriz podría generar más presión tanto mediática como familiar.

Lo que se pudo ver en esta última reunión de Harry con William es que no hay mucha disposición de ninguna de las partes para tomarse el tiempo de hablar e intentar solucionar las diferencias. Expertos en realeza cuentan que el primogénito de Diana ya no confía en su hermano menor, por lo que prefiere no tener mucho acercamiento con él puesto que teme que todo termine haciéndose público en alguna otra entrevista.

