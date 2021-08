Hallar a normalistas de Ayotzinapa, compromiso que me falta cumplir: AMLO

Ciudad de México a 19 de agosto de 2021.- Al iniciar el gobierno “firmé cien compromisos, he cumplido 98 y de los dos que me faltan, uno es encontrar a los jóvenes” estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, “y no nos damos por vencidos”, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional adujo que “hemos tomado la decisión de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, y no nos damos por vencidos”, reiteró.

Al abordar el clima de violencia en la región de Iguala y tierra caliente, el tabasqueño señaló que “puede haber agresiones, y no nos puede detener nada. No desanimarnos. Los padres quieren saber y conocer, y en eso estamos.”

Por su parte el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que el contacto y la labor cercana con los padres de los jóvenes desaparecidos es permanente. El lunes fue la última, y se programó otra para la semana que viene, con el fiscal especial del caso, Omar Gómez.

Y refirió que efectivamente el reacomodo de los grupos delincuenciales guerreros unidos, cartel Jalisco y una organización delictiva regional, propicia un clima de tensión en la zona.

