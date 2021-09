Hailey Baldwin rompe el silencio sobre los rumores de maltrato por parte de Justin Bieber

(AGENCIAS) 20 de septiembre de 2021.- Hailey Bieber no permitirá que los rumores afecten su matrimonio con Justin Bieber. Aunque en varias ocasiones el cantante ha sido señalado por maltratar a la modelo tras la viralización de videos controversiales (en uno parece que le grita y en otro que le cierra la puerta de la camioneta antes de bajar), ella aseguró que estas especulaciones no pueden estar más alejadas de la realidad.

La modelo, de 24 años, grabó con Demi Lovato un episodio del podcast 4D With Demi Lovato en el que habló sobre su matrimonio con el cantante de 27 años y las acusaciones de sus fans.

“Tienes que saber cuál es la verdad detrás de todo”, dijo Hailey durante el episodio. “Hay tantas historias que circulan sobre mí, sobre él, sobre nosotros juntos. Hay una gran historia que dice: ‘Justin no es amable con ella y la maltrata’. Está tan lejos de la verdad. Es todo lo contrario», puntualizó la modelo.

Ella continuó: “Realmente tengo la suerte de decir que estoy con alguien que es extremadamente respetuoso conmigo, que me hace sentir especial todos los días. Entonces, cuando veo lo opuesto a eso, digo ‘¿Eh?’ Y todos los que nos conocen personalmente dirán lo mismo».

Durante su conversación con la cantante de Sorry Not Sorry, la copresentadora de Drop the Mic reveló que está acostumbrada a ser conocida como la esposa de Justin Bieber. “Cuando te casas con alguien que es muy conocido, también aceptas que muchas veces la gente dirá ‘Oh, sí, esa es la esposa de bla, bla, bla’”, agregó Hailey en ese momento.

“No me molesta. Me molesta cuando la gente trata de darle la vuelta y dice: ‘La gente no sabría quién eres si no fueras su esposa’ porque no estoy de acuerdo, lo siento, pero no estoy de acuerdo».

“Al final del día, no me molesta cuando alguien dice: ‘Oh, eres la esposa de Justin’. Yo pienso ‘¡Sí, soy la esposa de Justin!’ porque ¿dónde está la mentira?

Hace una semana, la pareja desfiló por la alfombra roja de la Gala Met por primera vez desde su boda. Justin y Hailey tuvieron una relación intermitente entre 2015 y 2018 antes de casarse en secreto en un juzgado de la ciudad de Nueva York en septiembre de 2018. Renovaron sus votos un año después de celebrar una ceremonia repleta de estrellas en Carolina del Sur.

