“Hago todo por ayudar a las mujeres, pero también tengo que defender a las policías”, justifica Sheinbaum tras marcha del 8M

Ciudad de México a 09 de Marzo de 2021.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, justificó este martes las agresiones contra las mujeres en la marcha del 8 de marzo alegando que “también tiene que proteger a las mujeres policías”.

“Como jefa de Gobierno defiendo y hago todo lo que está en mis manos para defender a las mujeres, pero también tengo que defender a las mujeres policías”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

“Que me digan, los que hablan de la justificación de la violencia, si están de acuerdo que les prendan fuego a mujeres policías”, agregó.

Sheinbaum aseguró también que no se utilizó gas pimienta contra los manifestantes, pese a que hay videos y denuncias de manifestantes y representantes de medios de comunicación sobre el uso de este por parte de la policía de la Ciudad de México.

“Es falso, absolutamente falso. La policía de la Ciudad de México no usa balas de goma, no tiene ni siquiera los aditamentos para usarlas y tampoco se usó gas pimientas. Lo que sí utilizaron fueron extinguidores”, aseveró la mandataria.

El día de ayer, a fin de dispersar a manifestantes que estaban intentando derribar las vallas instaladas afuera de Palacio Nacional, elementos de la policía rociaron a las mujeres con gas pimienta, como se puede observar en el siguiente material videográfico.

“No veo la evidencia y sí les digo, no somos iguales. A ver, no se usa gas pimienta, si tienen evidencias, con todo gusto se inicia la investigación. Sí quiero decirles que hay muchas mujeres policías en el hospital con cloro en los ojos, y también les quiero decir, no somos iguales”, dijo, sobre los testimonios de manifestantes que aseguraron ser agredidas con gas pimienta por parte de las policías en la marcha.

Claudia Sheinbaum también indicó que en la marcha del lunes, con motivo del Día de la Mujer, hubo hombres manifestándose y causando destrozos, quienes, dijo, serán investigados para saber quiénes son y a qué grupo pertenecen.

“Casualmente ayer, entre comillas, había hombres golpeando. Algo totalmente fuera de lo común de lo que habían sido otras manifestaciones (…) hombres que violentaron de una manera fuera de lo común de otras manifestaciones (…) se va a hacer una investigación para saber quienes son este grupo”, dijo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet