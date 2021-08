“Hablé con Kamala Harris sobre la apertura de la frontera, hay voluntad; ya los detalles se discutirán hoy”, señala AMLO

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante la llamada que sostuvo ayer con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, se discutió el tema de la reapertura en la frontera y que los pasos para lograrlo se abordarán este martes.

“Noté que hay voluntad de parte de ellos, no hay la decisión de cerrar o de mantener abiertas solo parcialmente la frontera, solo para cuestiones básicas, fundamentales (…). Los detalles se van a tratar hoy, esta plática telefónica fue como una introducción, como prólogo a la reunión de hoy, donde ya se van a ver los asuntos a detalle y hoy mismo se va a informar, terminando la reunión”, dijo López Obrador en la conferencia matutina.

El mandatario aseguró que él propuso el tema durante la llamada telefónica y que la vicepresidenta Kamala Harris le expresó que al gobierno de Estados Unidos le importa la reapertura completa de la frontera común.

“Fue una muy buena conversación, es una servidora pública, una funcionaria del Gobierno de Estados Unidos muy sensible, muy respetuosa como muy eficaz, fue muy buena la plática de ayer”, añadió López Obrador.

La frontera de Estados Unidos con México permanece cerrada a los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. En el caso de la frontera con Canadá, ayer comenzó la reapertura únicamente para las personas que ya estén vacunadas contra la Covid-19 y que presenten una prueba negativa realizada en los tres días previos a cruzar.

El cierre de la frontera entre Estados Unidos y México se ha extendido mensualmente desde marzo de 2020, mes en que comenzó la pandemia de Covid-19 en el mundo.

Cuestionado sobre el tema, el canciller Marcelo Ebrard desestimó que la reapertura de la frontera ocurra este mes.

“El 21 de agosto lo vería muy pronto, no creo que sea factible, sería alimentar una expectativa de la que no tenemos argumentos. No lo veo tan próximo como el 21 de agosto pero sí esperaríamos que hoy puedan darnos una respuesta de qué pasos se tomarán para que lo más pronto posible, después del 21 de agosto, se pueda reactivar la economía de la región fronteriza”, comentó el canciller.

Ebrard consideró que Estados Unidos carga con las principales pérdidas por el cierre de la frontera y que el gobierno de México tiene argumentos para hacerle ver a ese país que es conveniente reabrirla pronto.

Durante la conferencia, el funcionario reconoció que el aumento de contagios de Covid-19 en ambos países dificultó el avance en el proceso de reapertura de la frontera.

