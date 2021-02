Gwyneth Paltrow revela las secuelas que le dejó el coronavirus

(AGENCIAS) 17 de Febrero de 2021.- Gwyneth Paltrow publicó un revelador artículo en la página web de Goop, esa marca de productos y recomendaciones para sacar el máximo partido a un estilo de vida saludable y lujoso que fundó hace más de una década, para sincerarse sobre su particular batalla contra el coronavirus, del que supuestamente se contagió poco antes de que la enfermedad fuera declarada pandemia.

Su post tiene la finalidad específica de crear consciencia en sus lectores sobre las secuelas que todavía arrastra una vez superado tan traumática enfermedad.

«Ese mes de enero me hicieron varios tests que mostraban niveles muy altos de inflamación en mi cuerpo. Así que me puse rápidamente en contacto con uno de los expertos más prestigiosos que conozco en este ámbito, el doctor Will Cole. Después de ver analizar los datos, me dijo que mi camino hacia la recuperación total sería más largo de lo esperado», se lee en uno de los extractos del texto que ha compartido la antaño estrella de Hollywood.

Durante los meses siguientes, la exmujer del músico Chris Martin, con quien tiene a sus hijos Apple y Moses, tuvo que sobrellevar un constante «espesor mental» y una especie de «fatiga» crónica que parecía haberse instalado en su cuerpo para siempre.

Sin embargo, la artista empezó a vigilar aún más su ingesta de nutrientes e hizo todo lo que estuvo en su mano para que su pasión por la alimentación sana tuviera efectos notorios en su regreso a la normalidad.

«El covid-19 me dejó muy fatigada y muy espesa mentalmente, como si tuviera niebla en mi cerebro. Pero es verdad que empecé a comer muy bien y los síntomas se han ido atenuando con el tiempo. He dejado de consumir alcohol y azúcares y no hay día en el que no haga ejercicio por las mañanas», dijo.

Asimismo, y aunque no lo haya mencionado en su último artículo, Gwyneth también quiso aprovechar el período de confinamiento doméstico para cultivar su ingenio y crear un flamante vibrador que ya comercializa a través de su web.

