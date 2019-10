Gustavo Adolfo Infante dice que las cenizas de José José nunca llegaron a México

(AGENCIAS)

11 de Octubre de 2019.- El periodista pide que ‘le callen la boca’ con un video que demuestre que ‘las Saras’ metieron sus cenizas en el féretro.

Gustavo Adolfo Infante reveló que las cenizas de José José nunca llegaron a nuestro país por lo que el ataúd habría llegado vacío.

El titular del programa ‘De Primera Mano’ dijo que sus razones para pensar esto es que los hermanos Marysol y José Joel no se encontraran presentes en el momento que cremaron a su padre, además del documento que firmaron junto a Sara Salazar y Sarita Sosa, en el que se estipulaba que las cenizas del ‘Príncipe de la Canción’ llegarían a México en un ataúd sellado.

“¿Por qué venía sellado (el féretro) y nadie lo podía abrir? Yo les pido que me tapen la boca, me tapen el hocico, mandando el video de cuando metieron la mitad de las cenizas (al ataúd). Estoy seguro que esas cenizas no llegaron a México, como estoy seguro que el domingo, en el homenaje en Miami, no estaba el cuerpo de José José… Qué lánguidas y gandallas las Saras que hagan esto”, sentenció.

