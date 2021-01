Guillermo Ochoa confirma que es uno de los positivos por covid-19

Ciudad de México a 21 de Enero de 2021.- Guillermo Ochoa mandó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó que arrojó positivo en las pruebas de covid-19, unos días después de haber disputado el duelo de la Jornada 2 ante los Rayados de Monterrey, quienes tienen un brote de contagios.

“Amigos, desafortunadamente me contagié de covid-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con seriedad la pandemia y ayudar a los demás”, escribió Ochoa en su cuenta de Instagram.

El guardameta de las Águilas del América aprovechó el mensaje a sus seguidores para pedir que sean responsables con los tanques de oxígeno y tras dejar de ocuparlos, devolverlos.

“Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno y sabemos que m0uchos que han sido rentados ya no son usados y no han sido regresados.Por amor a la vida #DevuelveTuTanque”, se lee en la publicación.

Debido a los casos de covid-19 que se presentaron en América, la Liga MX en coordinación con la directiva del club azulcrema, decidieron posponer el partido ante Juárez correspondiente a la Jornada 3 del Guard1anes 2021 de la Liga MX.

