Guillermo Almada sale a la defensa de Félix Torres tras acusaciones en su contra

Torreón, Coahuila a 25 de Febrero de 2021.- El entrenador Guillermo Almada del Santos Laguna en la Liga MX, salió a respaldar a Félix Torres, tras la polémica del fin de semana donde denunció haber recibido insultos racistas, en el duelo frente al Atlético de San Luis.

Ante la resolución no podemos hacer nada, pero no me queda duda de que eso sucedió, Félix no es capaz de inventar esas cosas”, fueron las palabras de Guillermo Almada.

El entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa, donde afirmó que a pesar de no poder hacer nada en contra de la resolución tomada por la liga, los actos denunciados si existieron ya que conoce muy bien a su jugador.

Félix Torres denunció actos de racismo en su contra en el duelo frente al San Luis, pero tras las muestras presentadas por ambos equipos, la Liga MX no procedió en contra del cuadro de Lionel Rocco.

Guillermo Almada aseguró que conoce bastante al zaguero central ecuatoriano, por lo que sabe que él no es una persona qué mentiría en un tema tan complicado como el que denunciaron en la jornada 7.

