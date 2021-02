Guillermo Almada lamenta los errores que propiciaron el empate ante Atlas

07 de Febrero de 2021.- El equipo de Santos Laguna no pudo mantener la ventaja en el encuentro y terminó igualando de último minuto en condición de visitante por marcador de 1-1 ante los Rojinegros del Atlas, en la acción de la jornada 5 de la Liga MX, en el presente torneo Clausura 2021.

En videoconferencia de prensa al término del juego, el entrenador Guillermo Almada confesó que sus propios errores propiciaron que el rival tuviera una oportunidad para lograr rescatar el punto en el duelo.

Tiramos muchos pelotazos, tenemos que conformar un pelotazo para jugar, no para ganar la segunda pelota, nos faltó tener más la pelota, desahogarnos y generar más peligro, no es nuestra fortaleza el balón largo y apostar ese tipo de juego, nuestro error estuvo en cederle la pelota al Atlas y creo que pudimos haber cerrado el partido por más que creo que el resultado fue justo», expresó.

Con respecto a no convocar a su nuevo refuerzo Andrés Ibargüen, el estratega uruguayo afirmó que el extremo colombiano presentó una lesión que impidió que realizará el viaje para este compromiso.

«Porque es lógico, no está en condiciones, me parece una pregunta muy obvia, lo trajimos, queremos que esté, pero si no está en condiciones de jugar no lo voy a poner, él todavía no está bien, viene arrastrando una lesión del América y cuando esté en condiciones lo pondremos o estará a la orden dependiendo de la necesidad», declaró.

