Guillermo Almada: «Estoy seguro de que no se hubiera expulsado a otro entrenador»

Torreón, Coahuila a 04 de Octubre de 2019.- Guillermo Almada, director técnico del Santos Laguna, alzó la voz para asegurar que su expulsión del domingo pasado en Ciudad Universitaria fue injusta ya que nunca se refirió con insultos al árbitro central, Fernando Hernández.

El uruguayo fue firme al decir que a cualquier otro entrenador de la Liga MX no se le hubiera aplicado el mismo castigo.»En el fútbol no me asusta nada porque hace 40 años que estoy en esto.

Me gusta ser honesto cuando hago declaraciones y, seguramente, a otro entrenador no lo hubieran sacado. No le faltamos al respeto ni lo insultamos, si hubiera empleado algún improperio estaría bien expulsado y el día que suceda lo reconoceré de igual manera, no dijimos nada raro y solo pregonamos porque se revisa una y no la otra. Estoy seguro de que no se hubiera expulsado a otro entrenador», afirmó.

Siempre me he dirigido con respeto a los árbitros y sí he reclamado pero tratando de ser justo con lo que se pide y sin intervenir en la tarea del árbitro. La verdad no sabría responder qué se puede hacer porque, en definitiva, uno quiere un arbitraje justo, honesto, que emplee los mismos criterios en cada jugada. Nos ha tocado que los criterios varían y eso genera un producto de impotencia en los futbolistas», confesó el timonel de los Guerreros.

También se dijo afectado por el VAR y las decisiones que se han tomado durante los partidos del Santos Laguna: «Somos el equipo más castigado con el VAR, somos el más ofensivo y los números lo dicen pero las decisiones que se han tomado con el VAR han sido prácticamente todas en nuestra contra, son muy poquitas las que van a favor y muchas que no se revisan como pasó contra San Luis y eso genera impotencia porque el VAR debe generar justicia y a veces se es injusto con nosotros».

