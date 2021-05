Guillermo Almada apunta al título a pesar de tener un plantel con menos experiencia

Torreón, Coahuila a 27 de Mayo de 2021.- Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, sabe que su equipo tiene un plantel con menor experiencia comparado con el del Cruz Azul, sin embargo, no lo toma como un argumento válido para pensar en otro objetivo que no sea ganar la final.

«Cuando llegan las circunstancias tienes que ponerte como objetivo ganar y asumir esa responsabilidad. Más allá de la edad que tengan, nuestro objetivo es ganarla, obviamente. Habrá momentos donde hay que luchar con espada y escudo, tenemos haber de gloria», dijo.

Sobre el rival Cruz Azul

«Cruz Azul indudablemente tiene un gran plantel, futbolistas, entrenador e institución, pero hay que creer en las cosas que nosotros hacemos más allá de las circunstancias que tenga el rival de enfrente».

«Se levó la primera parte del campeonato regular con mucha justicia, tiene un plantel numeroso, de primera línea, de las más importantes del fútbol mexicano, Juan (Reynoso) ha hecho un gran trabajo, es un gran entrenador».

Seguirá con su planteamiento ofensivo en al final

«Si bien hay circunstancias que son distintas de un campeonato regular a una Liguilla, para mí el no traicionar nuestra ideas, una manera de sentir el fútbol es que ellos se sienten a gusto más allá de que te puede ir bien o mal. Sabemos que Cruz Azul, más allá de su plantel, te puede hacer daño en cualquier circunstancia. Lo que me preocupa más es que mis jugadores disfruten del juego porque eso nos va lleva a tener oportunidades de gol».

Espera un arbitraje neutral

«Lo único que quiero es que sea neutral, que el árbitro pase desapercibido en el juego y no sucedan cosas como han sucedido en otros partidos».

Sus primeras experiencias como futbolista jugando finales

«Es una experiencia que tienen que vivir. A mí cuando me toco vivir esta situación los grandes me mintieron porque me dijeron que iba descansar y era imposible. Me costaba muchísimo el día previo descansar porque me pasaban por la cabeza una cantidad de situaciones y la ansiedad me ganaba. Intentaremos transmitirles tranquilidad (a los jugadores más jóvenes), seguramente será difícil, les dejará aprendizaje para el futuro».

¿Va a seguir con Santos tras la final?

«Seguramente vamos a continuar este proceso que hemos iniciado desde hace un tiempo».

