Guardia Nacional no intervendrá en conflicto en Oaxaca: AMLO

Ciudad de México a 23 de Junio de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la Guardia Nacional no intervendrá en el asunto de San Mateo del Mar, Oaxaca, porque se trata de un conflicto de usos y costumbres entre el gobierno municipal y las comunidades.

“…pero no con la Guardia Nacional. No cuando interviene la Guardia Nacional es para que se evite la confrontación. Lo que pasa es que San Mateo del Mar, que está en el istmo, es que es una comunidad aparatada. La conozco, he ido allá y pues son autoridades de usos y costumbres, es un gobierno municipal entonces tenemos que buscar la forma en que se concilie, pero no con el uso de la fuerza”, señaló.

Ayer lunes por la tarde, el ayuntamiento de San Mateo del Mar, Oaxaca, confirmó el asesinato de 2 mujeres y 13 hombres por grupos del crimen organizado.

A través de un comunicado, el ayuntamiento aseguró que los hechos ocurrieron durante la noche del domingo, cuando un grupo criminal, en el que señalaron estaba un agente municipal de Huazantlán del Río, torturaron, quemaron y asesinaron a 15 de sus habitantes.

El Ejecutivo federal dijo que el conflicto es entre pobladores de la cabecera municipal y las comunidades de éste que no se ven beneficiadas.

“Suele pasar de que los ayuntamientos, los gobiernos municipales cuando hay elecciones y queda alguien de la cabecera municipal hay malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo o el presupuesto del municipio solo se aplica en cabecera municipal y no se distribuye en las agencias. Esto genera rivalidades y confrontación”, lamentó.

Es triste y lamentable, dijo, lo que sucedió y desde luego que nosotros vamos a intervenir, es un asunto de diferencias por la autoridad municipal. Buscaremos la conciliación, diálogo, paz que se evite el uso de la violencia.

“Estamos ya en comunicación con gobierno de Oaxaca, es una situación muy triste, muy lamentable, porque es un enfrentamiento entre comunidades, son diferencias que tienen en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Es una confrontación por el gobierno municipal”, señaló.

