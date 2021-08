«Grave, pero estable en signos vitales»: Nuevo parte médico de Vicente Fernández

(AGENCIAS) 12 de agosto de 2021.- Desde que, el fin de semana, Vicente Fernández fue internado, después de sufrir una caída en su habitación en su rancho de Los Tres Potrillos y golpearse con un buró, por lo que se lastimó las cervicales, el cantante fue sometido a una operación de emergencia que lo mantiene bajo cuidados médicos en un hospital.

Ayer, como reportó Quién, su hijo Vicente Fernández Jr. compartió la posibilidad de que su papá fuera trasladado a Houston, Texas, para continuar su tratamiento. Como se ha comprometido la familia, hoy hace unos minutos fue publicado en redes sociales un nuevo parte médico de la salud de El Charro de Huentitán.

Luego de que el hijo del también actor explicara que su papá «está semisedado y con su tratamiento… Los terapeutas dicen que está teniendo una buena respuesta», a casi 48 horas de su primera comunicación, el equipo multidisciplinario que atiende a don Vicente reveló cómo se encuentra.

«Con la autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante hace de su conocimiento que el estado actual de salud del sr. Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable en relación a sus signos vitales», se puede leer en el breve comunicado.

El equipo médico también informó que El Charro de Huentitán «continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio». Además, compartieron que en cuanto a sus funciones cerebrales «se encuentran integras». Se informó que esperan que el cantante recupere la movilidad en forma progresiva.

El informe de parte de los doctores que atienden a don Vicente concluye con la explicación: «Desde su postquirúrgico inmediato con rehabilitación temprana física y pulmonar, se mantiene con sedación mínima y al momento sus sistemas sin alteraciones. Agradecemos a todos su preocupación y oraciones».

De acuerdo con declaraciones de Gerardo Fernández, a las afueras del hospital, el protagonista del filme Mi querido viejo está consciente y le responde a su familia con el movimiento de sus ojos. Compartió también que la mejoría que presenta es muy lenta y por eso no se puede dar información constante de su estado de salud.

Por una decisión consensuada, la familia Fernández prefiere que toda la comunicación con respecto a la salud del patriarca de la familia se realice en redes sociales, a través de los voceros que se encargan de ayudar a don Vicente a tratar de salir de esta crisis, como lo hicieron en el pasado, cuando ingresó por una infección en vías urinarias.

Por el momento, la familia del intérprete de Estos celos se ha dedicado a enviarle cariñosos mensajes y muestras de apoyo para que logre una vez más recuperar su salud y regrese de nueva cuenta a Los Tres Potrillos, al lado de su esposa doña Cuquita, como cariñosamente la llama su círculo cercano.

Una foto inédita

Ayer, la ex de Alejandro Fernández, América Guinart quiso desearle al que fue su suegro una pronta recuperación, pero no lo hizo de una manera común, la mamá de Camila y Alex Jr. publicó en su perfil de Instagram una foto inédita de El Charro de Huentitán, que ha alcanzado más de tres mil Me Gusta.

«¡Siempre fuerte como roble! ¡Siempre saliendo avante! ¡Esta vez no será la excepción! ¡El poder de la oración unida es más fuerte que todo! ¡Todo va bien y todo seguirá así!», escribió con un tinte de emotivo América, quien también mostró la buena relación con el cantante a quien le dedicó un sentido: «¡Lo amo papá Vicente!».

