Gómez Palacio es «Campeón de Campeones» en Juegos Metropolitanos Laguna 2020

Gómez Palacio, Durango a 09 de Marzo de 2020.- Con el respaldo e impulso de la presidenta municipal Alma Marina Vitela Rodríguez a la actividad deportiva, el municipio de Gómez Palacio se coronó “Campeón de Campeones” con la obtención de seis campeonatos y tres subcampeonatos en los Primeros Juegos Metropolitanos Laguna 2020.

Los respectivos encuentros estuvieron celebrándose durante cuatro semanas en las ramas de futbol, volibol y basquetbol, en diversas canchas de los municipios de Gómez Palacio, Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero.

Estas competiciones deportivas se llevaron a cabo gracias al apoyo y esfuerzo de los alcaldes Vitela Rodríguez, Jorge Zermeño Infante de Torreón, Horacio Piña Avalos de Matamoros y Jonathan Avalos Rodríguez de Francisco I. Madero.

Jorge Ledezma, titular de la Dirección del Deporte en Gómez Palacio, destacó que el objetivo común es promover el deporte como factor preponderante para lograr la convivencia e integración familiar, así como incorporar a los municipios dinámicas preventivas a los graves problemas sociales que han aquejado al país desde años anteriores, en una nueva forma de trabajo metropolitano que comprende acciones que impactan de la manera directa a la sociedad.

La ceremonia de premiación tuvo lugar el pasado fin de semana y los equipos gomezpalatinos de futbol que lograron coronarse como monarcas, fueron los de la Sub 12, Sub 16 y el equipo femenil, en tanto que la Sub 10 y Sub 14 se quedaron con los subcampeonatos.

En la rama del basquetbol, la escuadra femenil logró el campeonato, mientras que el varonil se quedó con el segundo lugar.

Por lo que hace al volibol, los equipos gomezpalatinos lograron coronarse campeones en las ramas varonil y femenil.

Con estos seis campeonatos y tres subcampeonatos, los equipos de Gómez Palacio estuvieron en el pódium en las premiaciones de las nueve categorías, demostrando la calidad y habilidades que tienen cada uno de sus integrantes y que han logrado desarrollar gracias al apoyo de la alcaldesa Vitela Rodríguez.

