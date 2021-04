Gol del León anulado por aparente fuera de juego… ¡y no se revisa en el VAR!

Ciudad de México a 05 de Abril de 2021.- El León parecía ponerse adelante en el partido antes del descanso sobre Toluca; sin embargo, el árbitro asistente ahogó el grito de gol de la afición, por un aparente fuera de juego, mismo que parecía inexistente y el VAR no hizo acto de presencia.

Fue en el minuto 40, cuando en una combinación por el centro apenas fuera del área mexiquense, Navarro filtró para Jean Meneses, quien luego de ‘tacón’ dejó para Ángel Mena, quien fue el autor final del tanto.

Fue entonces que se levantó la bandera, borrando los festejos. Poco después, en la repetición se mostró que el pase habría sido justo al movimiento y antes de adelantarse a la línea de los defensores; no obstante, el VAR no llamó al central y no existió revisión alguna.

Minutos después, Toluca se fue al frente con gol de Michael Estrada, incrementando los reclamos y la polémica en el partido justo antes del entretiempo.

