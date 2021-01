Gobiernos estatales y empresas podrán comprar y aplicar vacuna contra Covid: AMLO

Ciudad de México a 22 de Enero de 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su autorización para que cualquier empresa o gobierno local pueda adquirir la vacuna contra COVID para aplicarla en México.

En su conferencia matutina, el mandatario dijo que instruyó a la Secretaría de Salud para que hoy se emita un comunicado con la autorización correspondiente.

López Obrador detalló que las empresas o gobiernos que quieran importar las vacunas deben cumplir con los siguientes requisitos e información:

Presentar solicitud y contrato de adquisición.

La cantidad de vacunas compradas.

La farmacéutica.

Cuándo va a llegar la vacuna.

Dónde se va a aplicar.

A quiénes se van a aplicar.

López Obrador aclaró que las compras deberán hacerse con farmacéuticas que ya estén autorizadas en México, como Pfizer o AstraZeneca, o estén por autorizarse.

Dijo que la información sobre los lugares y las personas a las que se les aplicará es con el fin de que no haya duplicidades.

El presidente agregó que el conseguir la vacuna hoy en día es muy difícil, pero en caso de que sea así, los gobierno o empresas pueden organizar sus planes de vacunación con total libertad.

Aseguró que su gobierno cumplirá con el plan de vacunación ya establecido, ya que es su compromiso y se cuenta con los contratos y el presupuesto.

“Estoy dando esta instrucción porque no quiero que se malinterprete de que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite, porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación (…) en el caso de lo gobiernos estatales que quieran adquirirlas, están en libertad, solo no quiero que se preste a la politiquería, es un asunto muy serio y es mejor definir las reglas”, refirió.

