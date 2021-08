Gobiernos de Durango, Coahuila y sus Municipios apoyan «Agua Saludable para La Laguna»: Aispuro

Señor Presidente:

Durango es su casa.

Hace 114 años Francisco I Madero realizó un estudio que planteaba la conveniencia de construir una gran presa en el Cañón de Fernández.

En una carta dirigida al entonces Secretario de Hacienda José Limantour; el Apóstol de la Democracia describía la necesidad de almacenar las aguas del Río Nazas “y distribuirlas en tiempo oportuno” en provecho de toda la Comarca.

Fue el Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas quien construyó una de las presas más grandes del Norte de México y posteriormente, la Francisco Zarco que funge como derivadora de la Lázaro Cárdenas.Hoy enfrentamos una crisis hídrica que se ha ido agudizando en los últimos setenta años y que cada día reduce la vida de este acuífero.

La región ha estado expuesta de manera creciente al arsénico en el agua que se consume en esta zona metropolitana de La Laguna.Estudios científicos asocian la alta concentración de arsénico con serios problemas de salud, entre ellos el cáncer, incluso, ahora se investigan los daños que puede causar en el sistema nervioso de las personas.

Señor Presidente:

Este anhelo de la gente de La Laguna de contar con agua de calidad y cantidad suficiente, solo es posible, cuando existe la voluntad política como la que Usted tiene, donde los Gobiernos de los estados de Coahuila –que encabeza mi Amigo Miguel Ángel Riquelme y Durango, así como los Gobiernos Municipales ¡estamos listos! para hacer la parte que nos corresponda.

Agua Saludable para La Laguna nos permitirá por fin, contar con la infraestructura necesaria para aprovechar los escurrimientos del Río Nazas, en beneficio de un millón 600 mil personas.

No debemos perder esta oportunidad histórica de resolver el problema que más preocupa a nuestra gente. Si ahora no lo hacemos, pasarán, no sé cuántos años más para atenderlo.

Con el consenso de TODOS los actores sociales y con una visión sustentable para que a la vez que se garantiza el abasto de agua para la población, se conserven también los derechos de los usuarios del agua de la presa.

Los Gobiernos Estatales y Municipales coadyuvaremos en la mejora de la infraestructura hidráulica, y a su vez convoco a toda la población a hacer un uso racional del agua. ¡Éste es el recurso natural más valioso!

Lic. Andrés Manuel López Obrador:

Cuente con todo mi empeño para sacar adelante el proyecto de Agua Saludable para la Laguna.

Que la sociedad sepa que donde haya inquietudes fundadas, siempre estaremos abiertos al diálogo para construir acuerdos.

Conozco cada una de las acciones que se plantean en el estudio técnico, así me lo ha compartido el Ing. Germán Martínez, a quien le agradezco todo su apoyo y disposición para seguir avanzando en la realización de este proyecto. Germán conoce esta región y sabe que somos gente de palabra.

Trabajemos juntos para tener Agua Saludable para La Laguna, esta obra, marcará un antes y un después para la región, pero sobre todo para la salud y la vida de sus habitantes.

Sigamos adelante con el sueño que Madero tuvo: un aprovechamiento integral del agua del Nazas para la Comarca Lagunera.

Con su ayuda, Sr. Presidente, esto, ahora es una realidad.

Muchas Gracias.

